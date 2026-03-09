Blitz al Rione Sanità, centinaia di paletti e fioriere abusivi segati con i flex e rimossi dai bobcat

Decine di paletti e fioriere abusivi scoperti al Rione Sanità di Napoli. In un maxi-blitz della Polizia Locale e degli operai della Napoli Servizi tutti gli arredi illegali sono stati segati con i flex e rimossi con camion e bobcat. I paletti venivano usati per riservare posti auto e moto, ovviamente parcheggiati in divieto di sosta. Tutto è stato portato via. Prelevate decine di paletti. L'operazione delle forze dell'ordine e del Comune di Napoli è scattata sabato scorso, 7 marzo, ed ha visto impiegato numeroso personale. La Polizia Locale ha garantito che le operazioni di rimozione avvenissero tranquillamente. Le strade interessate sono via Miracoli, Supportico Lopez, via Castrucci, Tratto di Via Sanità (da altezza vico Palma a Piazza Sanità).

Blitz della Polizia Locale nella III Municipalità

"Ormai da settimane – sottolinea Ciro Guida, vicepresidente della III Municipalità Stella-San Carlo all'Arena e assessore con delega alle Forze dell'ordine – con il grande lavoro della unità operativa Stella della Polizia Locale continuano le operazioni di rimozione di elementi abusivi sulla pubblica via, con il supporto di Napoli Servizi, come Municipalità 3 insieme ai servizi preposti la stiamo rendendo una operazione ordinaria".

Il bilancio alla fine è significativo. Sono stati rimossi complessivamente 31 paletti abusivi, 3 new jersey in plastica, 2 stendipanni, 1 bidone in plastica da 50 litri, 10 blocchi di catenacci aggiunti indebitamente a paletti comunali. Numerose fioriere di grandi dimensioni con vasi in cemento armato o plastica, 4 paletti parapedonali saldati e trasformati in paletti rimovibili per parcheggiare in divieto. Sono state poi colmate 23 piccole buche originatesi dalla rimozione dei paletti abusivi.