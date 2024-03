Blitz a Torre Annunziata, 12 arresti: smantellata la banda di narcos dei Gallo-Cavalieri Operazione antimafia nel Napoletano: in manette 12 indagati, coinvolti i clan Gionta e Gallo-Cavalieri; ricostruito gruppo che riforniva le piazze di spaccio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Il clan Gallo-Cavalieri poteva contare per i rifornimenti di droga su un gruppo "dedicato", che riforniva le piazze di spaccio di Torre Annunziata (Napoli). Quadro emerso dalle indagini dei carabinieri e che ha portato al blitz scattato questa mattina, 5 marzo: agli arresti sono finite 12 persone, accusate, a vario titolo, di associazione per delinquere di tipo mafioso e di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Nei confronti degli indagati è stata emessa una ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere firmata dal gip di Napoli si richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia.

Secondo le indagini, svolte dai carabinieri sotto il coordinamento dell'Antimafia, uno degli indagati sarebbe legato al clan Gallo-Cavalieri, mentre un altro sarebbe affiliato allo storico clan Gionta, due gruppi di camorra entrambi attivi sul territorio di Torre Annunziata. I militari hanno poi ricostruito l'esistenza del gruppo specializzato nella droga, che aveva il preciso compito di acquistare gli stupefacenti e rifornire le piazze di spaccio della cittadina del Napoletano; la banda sarebbe riconducibile ai Gallo-Cavalieri.