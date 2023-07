Ecco come si riducono i cavi della rete elettrica a Napoli quando c’è il black-out: bruciati e fusi Ecco gli effetti delle temperature elevate sui cavi elettrici a Napoli. Sotto stress sono soprattutto quelli delle linee di media tensione che corrono sotto le strade.

A cura di Pierluigi Frattasi

I cavi interrati dell'elettricità a Napoli si presentano fusi o spezzati a causa del caldo rovente di questi giorni. Le temperature superiori a 40 gradi che si stanno registrando in questi giorni continuano a stressare la rete elettrica partenopea, con blackout ormai continui che proseguono da domenica scorsa. Nelle foto che Fanpage.it mostra si vedono chiaramente gli effetti del caldo sui grossi conduttori di energia elettrica.

Il Rione Sanità ieri sera è rimasto al buio ancora una volta, mentre oggi si registrano disalimentazioni in diversi quartieri, come Arenella e San Ferdinando e nella zona di piazza Garibaldi. Una morsa bollente che proseguirà in Campania fino a venerdì 21 luglio, con bollino rosso, salvo ulteriori proroghe.

I cavi dell'elettricità fusi e spezzati dal caldo

Ma i guasti cosa riguardano? I cavi interrati, in particolare delle linee di media tensione che corrono sotto le strade, spiegano a Fanpage.it da E-Distribuzione. L'azienda già nelle scorse settimane si è attivata predisponendo una task force anti-guasti operativa h24. I tecnici stanno intervenendo prontamente laddove si verificano i guasti, sia con manovre di bypass da remoto, che con l'installazione delle power stations mobili, portate sui tir, che fungono da generatori provvisori, nell'attesa che i guasti vengano riparati.

Sul campo poi ci sono gli addetti dell'azienda che stanno scavando con i bob-cat per riparare i cavi danneggiati dai blackout degli scorsi giorni. Insomma, un lavoro continuo che potrà avere un po' di tregua solo quando finirà il grande caldo.

I cavi perdono l’isolamento per il caldo e sono spezzati

Temperature altissime nel sottosuolo

In pratica i cavi sotterranei dell'elettricità subiscono gli effetti del grande caldo figlio del cambiamento climatico, e dell'umidità che imperversano da circa 20 giorni oramai. I cavi, secondo quanto riscontrato dai tecnici di E-Distribuzione, a volte si sciolgono o si interrompono in alcuni punti, come se si spezzassero. Nelle foto che Fanpage.it può mostrare si vede il risultato di alcuni cavi fusi o spezzati negli ultimi giorni a Napoli.

Uno ha perso l'isolamento per il caldo, altri si sono spezzati, sempre per la forte calura. Le linee interrate ovviamente soffrono le altissime temperature raggiunte dall'asfalto e nel sottosuolo di questi giorni, alle quali si aggiungono anche i picchi di energia, dovuti all'utilizzo massiccio dei condizionatori.