Black out in Costiera Amalfitana: rete elettrica danneggiata da incendio a Salerno I sindaci di Vietri sul Mare e Maiori hanno avvisato la cittadinanza dell’interruzione della fornitura elettrica; prevista un’ora e mezza di black out. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

Un grosso incendio che è divampato a Salerno, in zona Canalone, sta avendo ripercussioni anche su diverse aree della Costiera Amalfitana: il fuoco sta infatti causando danni alle linee aeree di energia elettrica che alimentano i comuni di Vietri sul Mare e di Maiori. Per le operazioni di spegnimento sarà necessario interrompere l'erogazione fino a intervento completo.

A renderlo noto, sui social, le amministrazioni dei due comuni della Costiera Amalfitana. Si legge sulle pagine Facebook dei due Comuni, dove è stato pubblicato un posti identico:

Un nuovo incendio di notevoli dimensioni si è sviluppato a Salerno nella zona di Canalone e sta causando danni anche alle linee aeree di energia elettrica che alimentano i comuni della Costiera fra cui Maiori. Le operazioni di spegnimento purtroppo, renderanno necessario sospendere l'erogazione di energia elettrica tra i prossimi minuti su tutto il territorio cittadino. Non appena possibile l'erogazione sarà ripristinata. Si stima il disagio in almeno 90 minuti.

La comunicazioni sono state diramate via social poco dopo le 16, secondo le stime la fornitura potrebbe essere quindi ripristinata entro le 18. Ieri una situazione analoga, per gli stessi motivi, aveva lasciato senza luce i cittadini di Cava de' Tirreni e di Vietri sul Mare; il black out era stato determinato da un incendio sul monte Solano.