Bimbo di un anno ricoverato con un trauma cranico al Santobono: è grave. Ascoltati i genitori Il piccolo era stato in un primo momento ricoverato all’ospedale di Benevento, dove vive, ma è stato poi trasferito a Napoli a causa delle sue gravi condizioni di salute.

A cura di Valerio Papadia

Un bambino di solo un anno è ricoverato in condizioni giudicate molto gravi all'ospedale Santobono di Napoli, nosocomio pediatrico della città, a causa di un serio trauma cranico: il piccolo si trova in prognosi riservata. Il bimbo è originario della provincia di Benevento, da quanto si apprende, lo scorso 16 gennaio è stato ricoverato all'ospedale Fatebenfratelli, nella città sannita, a causa di un trauma cranico: i genitori lo hanno portato in ospedale privo di sensi. Le sue condizioni, con il passare dei giorni, si sono però aggravate, tanto da richiederne il trasferimento all'ospedale Rummo, sempre a Benevento. Anche nel principale nosocomio sannita, però, i medici hanno assistito a un ulteriore aggravamento delle condizioni di salute del piccolo, che a quel punto è stato portato, con l'ausilio di un'eliambulanza, al Santobono. Nel nosocomio pediatrico napoletano, il piccolo di un anno è ricoverato in prognosi riservata ed è costantemente monitorato dal personale sanitario.

Si indaga per fare luce sulla causa del trauma cranico

Intanto, le forze dell'ordine stanno cercando di fare luce su quanto accaduto al bambino e stanno cercando di capire cosa possa aver provocato il trauma cranico che lo ha fatto finire in ospedale in condizioni giudicate così gravi. I carabinieri, che indagano sulla vicenda, hanno ascoltato più volte i genitori del piccolo, che però, da quanto si apprende, non hanno saputo fornire indicazioni precise ai militari dell'Arma sull'incidente che ha provocato il grave ematoma a loro figlio.