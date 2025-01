video suggerito

Bimbo di un anno ingerisce hashish a casa dei nonni: ricoverato in ospedale a Napoli L'episodio a Boscoreale, nella provincia di Napoli. Il bambino è stato ricoverato all'ospedale Santobono di Napoli, nosocomio pediatrico del capoluogo campano.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Ingerisce hashish mentre si trova a casa dei nonni: un bambino di un anno è ricoverato all'ospedale Santobono di Napoli, nosocomio pediatrico del capoluogo campano. Stando a quanto ricostruito, nella serata di ieri, martedì 7 gennaio, il bimbo era in casa dei nonni a Boscoreale, nella provincia partenopea, quando si sarebbe sentito male. Il piccolo è stato subito trasportato al Pronto Soccorso dell'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia: qui, dai primi esami clinici, è emerso che il bambino aveva ingerito hashish e che la sostanza stupefacente gli aveva procurato una intossicazione.

Dopo le prime cure, che hanno consentito ai sanitari di stabilizzare le sue condizioni di salute, il bimbo è stato trasferito all'ospedale Santobono, a Napoli che, come detto, è specializzato in Pediatria; da quanto si apprende, per fortuna, il piccolo non sarebbe in pericolo di vita, ma viene tenuto comunque in osservazione nel nosocomio partenopeo. Sulla vicenda indagano gli agenti della Polizia di Stato dei commissariati di Castellammare di Stabia e Torre Annunziata, che stanno cercando di capire come il bambino sia entrato in contatto con la sostanza stupefacente.