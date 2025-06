Bimbo di 9 mesi in coma, l’indagine va avanti: interrogati mamma e compagno

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Interrogati dai carabinieri la mamma del bimbo di 9 mesi in coma al Santobono e il compagno della donna. Gli interrogatori, disposti dalla Procura della Repubblica di Lagonegro che sta conducendo le indagini, sono avvenuti ieri, lunedì 9 giugno, presso la caserma dei carabinieri di Vibonati, nel Salernitano. I pm stanno cercando di capire quali possano essere state le cause che hanno provocato le lesioni al piccolo. Il bimbo è stato ricoverato venerdì scorso presso l'ospedale pediatrico Santobono di Napoli. Ai primi esami clinici, sarebbero emerse fratture multiple a testa, femore, costole e collo. Una situazione che adesso si sta cercando di capire se legata ad un unico episodio o se avvenuta in diversi momenti. Sulle indagini, al momento, vige la massima riservatezza.

La famiglia, composta dalla mamma e dal suo attuale compagno – che non è il padre biologico del bambino – vive a Villammare nel villaggio Le Ginestre in via del Mare, frazione marina di Vibonati, in provincia di Salerno. Ieri i pm hanno voluto ascoltare di nuovo mamma e compagno. La donna era già stata sentita a Napoli, negli scorsi giorni. Ma è stata nuovamente convocata dalla procura per un approfondimento. Le indagini, a quanto filtrato ieri, si sono arricchite di ulteriori elementi arrivati dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

Il bimbo è ancora grave

Riflettori puntati anche su una finestra temporale di circa un'ora tra le 12 e le 13 di giovedì 5 giugno, durante la quale il bimbo sarebbe rimasto solo in casa con il compagno della mamma. Ma, è bene precisare, al momento si sta soltanto cercando di ricostruire cosa avvenuto negli ultimi giorni. L'inchiesta, infatti, è in fase istruttoria. Non è escluso che nei prossimi giorni possano essere disposti nuovi accertamenti tecnici, ulteriori perizie e altri interrogatori. Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di Sapri e coordinate dal procuratore di Lagonegro. Al momento, il padre biologico risulta estraneo alla vicenda e non coinvolto in alcuna ipotesi di reato. La Procura, data la delicatezza della vicenda, ha imposto un veto assoluto anche sulla diffusione di notizie relative alle condizioni cliniche del bambino, al momento stazionarie, ma estremamente critiche.