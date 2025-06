Bimbo di 9 mesi al Santobono in condizioni critiche: svolta nelle indagini grazie alle telecamere

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

È in condizioni sanitarie stabili, ma estremamente critiche il bimbo di 9 mesi di Vibonati (salerno) trasportato d'urgenza all'ospedale pediatrico Santobono di Napoli, venerdì scorso, 6 giugno. Il bambino è stato trasferito in elicottero dall'ospedale di Sapri, in provincia di Salerno, dove era stato portato dai genitori. La prognosi, al momento, resta ancora riservata a causa del grave quadro neurologico e delle diverse lesioni fisiche riscontrate dai sanitari. Ma si sta arrivando ad una svolta nelle indagini, che sono condotte dai carabinieri, su delega della Procura della Repubblica di Lagonegro, in provincia di Potenza (Basilicata), che ha competenza territoriale sulla zona di Vibonati.

Svolta nelle indagini, acquisiti i filmati delle telecamere

A fornire elementi importanti per le indagini sembra siano stati i filmati delle telecamere di videosorveglianza che si trovano nella zona. Gli investigatori sono, infatti, al lavoro per capire cosa sia accaduto al piccolo, ricoverato, in gravissime condizioni, nell'ospedale Santobono di Napoli. Riflettori puntati, da parte degli inquirenti, sui video dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona nei pressi della casa dove vive la famiglia: la mamma, il compagno di quest'ultima. Si tratta di una abitazione all'interno del villaggio Le Ginestre, in via del Mare, a Villammare, frazione marina di Vibonati, in provincia di Salerno.

Secondo le prime informazioni, le immagini al vaglio si concentrerebbero in particolare su una finestra di circa un'ora, che andrebbe a cavallo tra le ore 12,15 e le 13,15 di giovedì 5 giugno, nel corso di quell'ora il piccolo era solo in casa con il compagno della madre. Si tratta solo di necessità investigative per ricostruire la vicenda, è bene precisare. Al momento non ci sono accuse e tutte le parti avranno modo di spiegare la propria posizione. I carabinieri stanno ascoltando alcuni testimoni, tra cui anche il padre del bambino e alcune persone dell'ambiente familiare e scolastico.