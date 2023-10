Bimbo di 8 anni finisce in mare tra pontile e nave da crociera: salvato dai volontari Un bimbo di 8 anni è caduto dal pontile in acqua, proprio di fianco una nave da crociera: anche il padre in mare nel tentativo di salvarlo. Alla fine entrambi sono stati recuperati dai volontari dell’Humanitas di Salerno.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Era finito nello strettissimo braccio di mare tra una nave da crociera ed il pontile: un bimbo di 8 anni è stato però salvato dai volontari della Humanitas, e ha parte lo spavento non ha riportato conseguenze. La vicenda è avvenuta alla Stazione Marittima di Salerno. Non è chiaro come il bimbo sia finito in acqua: la dinamica è al vaglio degli inquirenti.

Quel che è certo è che la vicenda poteva finire in maniera peggiore se i volontari dell'Humanitas di Salerno, accortisi di quanto accaduto, non fossero intervenuti prontamente, lanciando una corda e un salvagente, permettendo al piccolo di aggrapparsi ed essere recuperato senza problemi per poi essere riaffidato ai genitori. Anche il padre si era lanciato in acqua per aiutare il figlio in difficoltà, ma l'uomo è rimasto a sua volta nello stretto spazio d'azione tra la banchina e la nave da crociera: anche lui è stato tirato fuori dai volontari dell'Humanitas di Salerno.

Si tratta di turisti provenienti dal Nord Europa: sembrerebbe che il piccolo, forse dopo essersi allontanato dal controllo dei genitori, sia scivolato dal pontile finendo in acqua. Il padre, accortosi del tutto, si sarebbe gettato a sua volta ma non è riuscito a portare fuori il piccolo. Alla fine, l'intervento dei volontari è stato provvidenziale: lanciata una corda e un salvagente, padre e figlio sono stati portati fuori sani e salve, a parte il comprensibile spavento provato.