Bimbo di 7 anni in preda alla convulsioni salvato da due agenti di polizia a Casoria Due poliziotti salvano un bimbo di 7 anni in preda alle convulsioni, il sindaco di Casoria: “Avete consegnato il regalo di Natale più importante della sua vita”

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Un bambino di 7 anni in preda alle convulsioni salvato da due agenti della Polizia Locale: la bella storia arriva da Casoria, nell'hinterland di Napoli, e vede protagonisti due agenti della polizia locale cittadina che, trovandosi ad intervenire per un incidente stradale, si sono invece incrociati con un'altra automobile sulla quale viaggiava la famiglia del piccolo che disperatamente cercava di raggiungere l'ospedale più vicino. Decisivo per la salvezza del ragazzino l'intervento dei due agenti, con il sindaco Raffaele Bene che ha già mandato loro una lettera di encomio per quanto fatto. Agenti che hanno ricevuto anche i ringraziamenti più calorosi dei parenti del piccolo, tra cui la mamma, disperata nelle fasi concitanti della vicenda.

L'incontro "fortuito" e la corsa contro il tempo

Tutto è accaduto dopo che la volante con a bordo i due agenti è stata mandata per i rilievi dopo un incidente stradale. I due erano su via Nazionale delle Puglie, all'altezza dello svincolo di via Lufrano, quando hanno incrociato un'automobile il cui guidatore suonava all'impazzata: all'interno della vettura c'erano tre adulti ed un bambino, che alla vista degli agenti hanno accostato spiegando che il bambino fosse in preda alle convulsioni. Gli agenti si sono così subito attivati: prima accompagnando con la volante madre e bambino alla clinica Villa dei Fiori di Acerra, dove avevano chiesto ed ottenuto che venisse messa a disposizione una bombola d'ossigeno. Quindi, hanno fatto arrivare un'ambulanza che ha portato subito il bambino all'ospedale Santobono di Napoli, dove il piccolo è stato salvato dai medici. Nel frattempo, sul luogo dell'incidente i due agenti avevano chiesto l'intervento di un'altra volante.

Il sindaco: "Lettera di encomio per i due agenti"

"Sono stato informato della vicenda dall'assessore alla Sicurezza Marco Colurcio", ha spiegato Raffaele Bene, sindaco di Casoria, "nel complimentarmi con l'intero corpo della municipale per il salvataggio, ho deciso di consegnare una lettera di encomio ai due agenti. Un riconoscimento meritato per coloro che resteranno a vita due angeli custodi per il bambino". Lo stesso sindaco ha diffuso la storia sui propri canali social, affinché l'intervento dei due agenti, provvidenziale per salvare la vita del piccolo, diventasse noto a tutti. "La prontezza del luogotenente Umberto Fiumarelli e dell'agente Domenico Acerra", ha aggiunto ancora il primo cittadino di Casoria, "ha ridato speranza a un bambino, consegnandogli il regalo di Natale più importante della sua vita".