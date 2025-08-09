napoli
video suggerito
video suggerito

Bimbo di 3 anni rischia di annegare in piscina, poliziotto lo salva col massaggio cardiaco

Poliziotto salva bimbo di 3 anni che rischiava di affogare in una piscina a Cervinara. L’encomio del ministro Matteo Piantedosi: “Gesto provvidenziale”
Fai rumore con noi. Diventa sostenitore
A cura di Pierluigi Frattasi
0 CONDIVISIONI
Immagine

Un bimbo di 3 anni rischia di annegare nella piscina di casa. Sviene, dopo aver ingerito molta acqua. La mamma è disperata, corre in strada gridando e chiedendo aiuto. Un poliziotto sente le urla e si precipita sul posto. Non perde tempo e mette subito in atto le manovre salvavita. Pratica il massaggio cardiaco al piccolo e la respirazione bocca a bocca. Finalmente, gli occhi del bimbo si schiudono e il bimbo torna a respirare, grazie all'intervento eroico del poliziotto. L'episodio è accaduto a Cervinara, in provincia di Avellino, coma raccontato dalla sindaca Caterina Lengua. Il gesto straordinario è stato sottolineato anche dal ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, che ha voluto tributare un pubblico encomio al poliziotto, Vincenzo Iuliano.

Poliziotto salva bimbo di 3 anni dall'annegamento

"Si trovava nella sua casa a Cervinara – scrive Piantedosi sul suo profilo social ufficiale – in provincia di Avellino, Vincenzo, poliziotto in servizio presso la Questura di Napoli. Allarmato da delle urla provenienti dalla strada, ha notato delle donne che reggevano tra le braccia un bambino di tre anni, privo di sensi dopo essere rimasto per un periodo imprecisato sott’acqua nella piscina di casa. Vincenzo è intervenuto senza esitazione, mettendo in pratica le manovre di primo soccorso apprese: massaggio cardiaco e respirazione bocca a bocca. Il suo intervento provvidenziale ha permesso al piccolo di riprendere conoscenza. Quando i sanitari del 118 sono giunti sul posto, i parametri vitali del bambino erano già tornati nella norma, grazie alla prontezza, alla professionalità e al sangue freddo dell’agente".

Avellino
Cronaca
0 CONDIVISIONI
Immagine
Incendio sul Vesuvio, Musumeci firma la mobilitazione nazionale: "Situazione critica"
A Napoli pioggia di cenere sui balconi e cielo oscurato dal fumo per l'incendio sul Vesuvio
Allerta ondate di calore in Campania: temperature superiori di 7 gradi, umidità e zero vento dal 10 agosto
Incendio Vesuvio, "distrutte viti centenarie di Lacryma Christi e albicocche tipiche. Un disastro"
Oggi fiamme ancora alte: 10 aerei in azione. Il sindaco di Terzigno: "Sospetto il dolo"
Il grosso incendio è divampato nel pomeriggio di ieri nella zona del Monte Somma
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views