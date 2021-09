Bimbo di 3 anni morto a Napoli, aperta una inchiesta. Quartiere sotto choc La Procura di Napoli ha aperto una inchiesta sulla morte del bimbo di tre anni, deceduto dopo essere precipitato dal balcone della sua casa, al terzo piano di un edificio in via Foria. Sul corpo del piccolo, nelle prossime ore, sarà effettuata l’autopsia. Intanto il quartiere è sconvolto dall’immane tragedia.

A cura di Valerio Papadia

Un intero quartiere nel cuore di Napoli è sconvolto per la morte di un bambino di soli 3 anni, deceduto dopo essere caduto dal balcone della sua abitazione, al terzo piano di un palazzo che sorge su via Foria, lunga arteria che collega piazza Carlo III a piazza Cavour. La dinamica della tragedia risulta ancora poco chiara: ecco perché la Procura di Napoli ha deciso di aprire una inchiesta sulla morte del bambino, per fare chiarezza su quanto accaduto.

La salma del piccolo, trasportata in obitorio, sarà sottoposta ad autopsia nei prossimi giorni, per fare luce sulle cause esatte della morte, nella speranza di fare chiarezza anche su quanto accaduto sul balcone di casa, al terzo piano dell'edificio che, come detto, sorge tra via Foria e una delle sue traverse, via Giuseppe Piazzi, non lontano dalla Caserma Garibaldi, sede del Giudice di Pace, e dall'incrocio con via Rosaroll.

La famiglia sotto choc

La comunità si è stretta attorno alla famiglia, molto conosciuta in zona, dal momento che i genitori del piccolo gestiscono un negozio di articoli sportivi non molto distante dalla loro abitazione, dove questa mattina si è consumata la tragedia.

Sul posto sono immediatamente giunti i sanitari del 118, che hanno trasportato il bambino di tre anni all'ospedale Pellegrini, dove purtroppo i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso, sopraggiunto a causa delle gravi ferire riportate nell'impatto: il bimbo avrebbe compiuto un volo di circa venti metri prima di impattare violentemente il suolo. Sul posto anche gli agenti della Polizia di Stato, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per ricostruire l'accaduto.