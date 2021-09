Tragedia in via Foria, bambino cade dal terzo piano e muore Un bambino di circa 4 anni è deceduto oggi, 17 settembre, dopo essere caduto dal terzo piano di uno stabile di via Foria, nel centro di Napoli; è deceduto poco dopo l’arrivo all’ospedale dei Pellegrini. Sarebbe precipitato dalla finestra della sua abitazione, non è chiaro se al momento fosse solo in casa. Sul posto la Polizia di Stato per i rilievi e l’avvio delle indagini.

A cura di Nico Falco

Un bambino di circa 4 anni è deceduto dopo essere caduto dal terzo piano di un edificio in via Foria, nel centro di Napoli, nelle vicinanze della ex caserma Garibaldi, sede dell'Ufficio del Giudice di Pace. La tragedia è avvenuta nella tarda mattinata di oggi, 17 settembre, poco prima delle 13. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato per i rilievi e l'avvio delle indagini. Il piccolo, a quanto si apprende, è precipitato dalla sua abitazione, non è ancora accertato se da una finestra o da un balcone, in un palazzo all'angolo tra via via Foria e una delle traverse. Non è chiaro se al momento si trovasse da solo in casa o se fosse in qualche modo sfuggito alla sorveglianza degli adulti.

Il volo, circa una ventina di metri, non gli ha lasciato scampo. Alcuni residenti e testimoni hanno lanciato l'allarme, avvisando il 118, ma la corsa in ospedale si è rivelata inutile: il piccolo è deceduto poco dopo, durante il trasporto al Pronto Soccorso dell'ospedale dei Pellegrini per le gravissime ferite riportate. I poliziotti stanno cercando di ricostruire la dinamica, anche ascoltando dei testimoni che si trovavano nei paraggi al momento della tragedia.