Bimbo di 3 anni investito da Suv, è grave. La tragedia a Cervinara (Avellino) Bambino di 3 anni travolto da un SUV nell’Avellinese, è stato trasportato in ospedale a Benevento: è in gravi condizioni.

A cura di Redazione Napoli

Sono considerate gravi le condizioni del bambino di 3 anni ricoverato dopo essere stato investito da un suv a Cervinara, in provincia di Avellino.

L'incidente si è verificato in via Murillo, è avvenuto sotto gli occhi della madre del piccolo. Il conducente dell'auto, una Jeep Renegade, si è fermato per prestare soccorso. Il bambino è stato trasportato in ospedale a Benevento; i sanitari si sono riservati la prognosi.

I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente anche sulla base delle testimonianze dell'investitore e della madre del piccolo.