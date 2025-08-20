napoli
Bimbo di 18 mesi gioca con le chiavi e resta bloccato in auto sotto al sole: salvato dai carabinieri

È accaduto a Vairano Patenora, nel Casertano. Il bambino stava giocando con il telecomando dell’auto ed è inavvertitamente rimasto bloccato nell’abitacolo. Provvidenziale l’intervento dei carabinieri, che hanno salvato il piccolo.
A cura di Valerio Papadia
Momenti di paura a Vairano Patenora, piccola cittadina nella provincia di Caserta, per le sorti di un bambino di soli 18 mesi, rimasto bloccato in un'automobile sotto al sole rovente; provvidenziale l'intervento dei carabinieri, che hanno salvato il piccolo. La vicenda risale alla tarda mattinata di ieri, martedì 19 agosto: una donna, insieme al suo bambino, si è recata al cimitero della frazione di Vairano Scalo per fare visita ai parenti defunti. Dopo aver arrestato l'auto nel piazzale del cimitero, la donna è scesa dall'abitacolo per prendere il bambino, adagiato sul sedile posteriore nel seggiolino di sicurezza; in quel frangente, però, il piccolo, che stava giocando con le chiavi dell'auto, ha schiacciato il pulsante di chiusura del telecomando, rimanendo bloccato all'interno dell'abitacolo.

La donna, sconvolta e in preda al panico, ha tentato inutilmente di aprire la portiera. Poi, senza perdersi d'animo, ha composto il 112, chiedendo l'intervento dei carabinieri. Sul posto sono intervenuti i militari dell'Arma della locale stazione, che hanno trovato la donna in lacrime e il bambino, all'interno dell'auto arroventato dal sole, in preda a una crisi di pianto. Visto il concreto pericolo per la salute del piccolo, i carabinieri, in tutta sicurezza, hanno rotto uno dei deflettori dell'automobile, portando in salvo il bambino, che ha coì potuto riabbracciare sua madre.

Caserta
Cronaca
napoli
