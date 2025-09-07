Bimbo di 16 mesi resta chiuso in auto sotto il sole a Posillipo: salvato dalla Polizia Municipale

Il piccolo è rimasto bloccato nell’abitacolo a causa di un guasto della centralina elettrica. Provvidenziale l’intervento di due agenti della Polizia Municipale, che hanno rotto uno dei finestrini e salvato il bimbo.

Momenti di paura a Posillipo, quartiere collinare di Napoli, dove un bambino di appena 16 mesi è rimasto intrappolato all'interno di un'automobile, sotto il sole e sotto il caldo crescente. Provvidenziale l'intervento di due agenti della Polizia Municipale partenopea, che hanno salvato il piccolo.

La vicenda si è svolta in via Posillipo: a causa di un guasto della centralina elettrica dell'automobile, il bimbo di 16 mesi è rimasto chiuso all'interno dell'abitacolo, con le chiavi inserite nel quadro e nessuna possibilità di aprire le portiere. La madre del piccolo, disperata, ha attirato l'attenzione di una pattuglia della Polizia Municipale di Napoli, nella fattispecie dell'Unità Operativa Soccavo, che si è fermata a prestare soccorso. I due agenti, comprendendo la pericolosità della situazione, sono intervenuti tempestivamente e hanno infranto, con cautela, il finestrino anteriore sinistro della vettura, sbloccando le portiere e tirando fuori il bimbo, visibilmente provato a causa del caldo.

Il piccolo è stato pertanto riconsegnato alla madre, ancora sotto choc per l'accaduto: la donna ha rifiutato le cure mediche per suo figlio, ringraziando con commozione gli agenti della Polizia Municipale che glielo hanno restituito sano e salvo.