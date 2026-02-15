Bimbo di 13 anni picchiato a calci in faccia: naso rotto, lividi e contusioni: lite al McDonald’s di Giugliano

Immagine di repertorio

Bimbo di 13 anni picchiato con calci e pugni in faccia: naso rotto, contusioni al volto e collo distorto. Il piccolo è finito al Pronto Soccorso di Giugliano: 20 giorni di prognosi per la guarigione. L'aggressione sarebbe scattata nei pressi del ristorante fast food McDonald's di via Appia Sud, a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto, ma secondo le prime ricostruzioni, potrebbe essersi trattato di una lite tra ragazzini. Sul posto sono arrivati subito i soccorsi, con i carabinieri della tenenza di Melito. Il bimbo è stato trasportato in ospedale con mezzi propri, accompagnato dai genitori.

Lite tra 13enni a Giugliano, bimbo picchiato a calci in faccia

La vittima, dopo l'aggressione, è stata trasportata d'urgenza al Pronto Soccorso dell'Ospedale San Giuliano. Qui, il personale sanitario che lo ha preso in cura gli ha diagnosticato traumi multipli al volto. Il 13enne, dopo aver ricevuto le prime cure mediche del caso, è stato dimesso con 20 giorni di prognosi, per frattura alle ossa nasali, contusione faccia e distorsione del collo. Il pestaggio, secondo quanto ricostruito dai militari dell'Arma sarebbe accaduto nei pressi del McDonald’s in via Appia sud, nel Comune di Giugliano in Campania. Le ferite causate verosimilmente da un altro minore, durante una lite.

Non è ancora chiaro il motivo dell’aggressione ma è verosimile che i due si conoscessero. Sono attualmente in corso le indagini per ricostruire l’evento e identificare il responsabile. Gli investigatori hanno raccolto le prime testimonianze ed eseguito i rilievi del caso, mentre si cercano eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per avere ulteriori elementi.