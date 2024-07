Bimbo di 10 anni chiama Polizia e 118 e salva la mamma dalle botte del compagno

Ha prima chiamato il 118, poi è uscito di casa e ha fermato una pattuglia della Polizia Municipale, chiedendo aiuto perché la madre stava venendo picchiata dal compagno. Il piccolo protagonista di questa storia, che arriva da Afragola, in provincia di Napoli, ha appena 10 anni e soltanto grazie alla sua risolutezza la madre ha evitato conseguenze peggiori e la sua situazione è stata presa in carico dalle forze dell'ordine.

A raccontare l'episodio, sui propri profili social, è il consigliere comunale Antonio Iazzetta, che si complimenta gli agenti, diretti dal comandante Antonio Amore, e soprattutto col ragazzino, che definisce "piccolo grande eroe". La donna, spiega, ha dovuto fare ricorso alle cure mediche e per lei sono state attivate tutte le procedure per punire il responsabile ed evitare che possa farle altro male. Scrive Iazzetta su Facebook:

Poteva andare peggio. Molto peggio. Se tra la violenza del suo compagno e la morte non si fosse intromesso il figlio della donna, un bambino di 10 anni, che ha chiesto aiuto, a tarda sera, a una pattuglia della Polizia Municipale che era in giro per Afragola. Il bambino ha fermato gli agenti dicendogli che il compagno della mamma la stava picchiando. Arrivati a casa della coppia, gli agenti hanno avuto conferma della "denuncia" del bambino che, tra l'altro, prima di chiedere aiuto alla Municipale aveva già chiamato anche il 118 per far soccorrere la mamma. Complimenti alla Polizia Municipale di Afragola e al piccolo grande eroe che ha salvato la mamma dalla violenza del compagno. Ora auguriamoci che lui e la mamma siano seguiti con la massima attenzione dai servizi sociali e dalle forze dell'ordine per evitare che debbano subire ancora la violenza di quell'uomo.