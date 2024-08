Bimbo caduto dal balcone a Sant’Anastasia: uscito dalla sala operatoria, è in rianimazione

video suggerito

A cura di Giuseppe Cozzolino

Il bambino caduto dal balcone di Sant'Anastasia nelle scorse ore è uscito questa mattina dalla sala operatoria, ed è ora ricoverato in rianimazione. Le condizioni sono ancora gravi, mentre la prognosi resta comunque riservata. La vicenda è iniziata ieri sera, quando il bambino, 5 anni appena, è precipitato dal balcone di casa. In quel momento, stando a quanto ricostruito dai carabinieri, c'erano solo la nonna e un altro bambino di 8 anni.

Le condizioni del piccolo sono apparse subito gravissime: portato d'urgenza in pronto soccorso scortato da una gazzella dei carabinieri, è stato sottoposto ad un'operazione chirurgica e a vari esami strumentali. Sul posto sono intanto giunti i carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna, che si sono occupati dei rilievi e dei sopralluoghi per ricostruire l'accaduto. Controllati anche le ringhiere del palazzo e lo stesso stabile. L'ipotesi prevalente è quella dell'incidente: ma i carabinieri non tralasciano alcune altra pista.