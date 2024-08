Bimbo cade dal balcone a Sant’Anastasia: corsa in ospedale, è in pericolo di vita

video suggerito

Un bambino di 5 anni è caduto dal balcone della sua abitazione, in un edificio al secondo piano di via Donizetti, a Sant'Anastasia, in provincia di Napoli; il piccolo è stato trasportato d'urgenza dal 118 all'ospedale pediatrico "Santobono" di Napoli, è stato ricoverato in codice rosso e in pericolo di vita. L'incidente è accaduto nel tardo pomeriggio di oggi, 1 agosto, sulle cause sono in corso accertamenti affidati ai carabinieri.

I primi a soccorrere il bambino sono stati la nonna, che si trovava nell'abitazione col piccolo, e alcuni passanti che erano in via Donizetti quando il bimbo è precipitato. Le condizioni sono apparse subito gravi, il piccolo è stato caricato nell'ambulanza che è subito ripartita alla volta del Pronto Soccorso, scortata da una gazzella dei carabinieri. In queste ore i militari del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna si stanno occupando dei rilievi e dei sopralluoghi per ricostruire l'accaduto.