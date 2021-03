Due bambine che si "attaccano" l'una contro l'altra incitate dai rispettivi genitori, che fanno anche da giudici e tifosi della contesa. Il tutto registrato e poi diffuso in Rete, diventando in breve tempo virale. Una storia che ha dell'incredibile quella che arriva da Napoli, e che suscita enorme indignazione visto che le protagoniste sono bambine molto piccole che vengono letteralmente aizzate l'una contro l'altra. E la "battaglia" non termina neppure quando una delle due piange di dolore: dopo qualche istante di "cure" da parte della madre, parte il secondo round con nuova scazzottata.

Il video è stato caricato su Tik Tok e subito è diventato virale, con centinaia di condivisioni, per poi essere ricaricato anche su altri social network in pochissimo tempo. C'è chi come il programma radiofonico La Radiazza ha invitato i protagonisti a spiegare cosa possa spingere degli adulti ad avere dei comportamenti del genere nei confronti delle proprie figliolette. Mentre le due bambine se le danno di santa ragione, non mancano risate e tifo degli adulti presenti, che anzi rincarano la dose: "Prendigli i capelli, buttala a terra", grida uno dei presenti, in dialetto, suggerendo così la "strategia" ad una delle bambine. Un'altra persona ride di gusto e prende in giro la bambina in lacrime, gridandogli "hai perso, hai perso" accompagnata da altre risate.

Non è escluso che nelle prossime ore i presenti possano essere tutti identificati (i volo volti sono tutti ben visibili nel video originale diffuso in Rete): quasi tutti quelli che hanno visto il video su internet hanno anche invocato l'intervento degli assistenti sociali, per cercare di capire in che tipo di contesto vivano le due minori presenti nel video. Non è chiaro, tra l'altro, quali fossero le intenzioni degli adulti nello spronare a prendersi a botte le rispettive bambine: ma si tratta di un episodio sul quale le forze dell'ordine potrebbero fare chiarezza già nelle prossime ore.