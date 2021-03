Bimbe si picchiano incitate dai genitori, il video su TikTok. Il Corecom: “Polizia indaghi”

Il presidente del Corecom Campania, Domenico Falco, ha chiesto alle forze dell’ordine di fare chiarezza sul video diventato virale ieri in cui si vedono due bimbe che si picchiano incitate dai genitori. Sulla vicenda sono in corso accertamenti e verosimilmente nelle prossime ore verranno identificate le persone che compaiono in quelle immagini.