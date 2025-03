video suggerito

Bimba morta ad Acerra, il procuratore: “Indagini quasi complete, ma girano fake news” Il procuratore di Nola spiega: “Le indagini sono quasi complete”, ma chiede la fine delle fake news sul caso: “Alcune prodotte con l’intelligenza artificiale” Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Giuseppe Cozzolino

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un pitbull (archivio) e la casa dove è avvenuta la tragedia, ad Acerra (Napoli)

"Le indagini sono quasi complete": lo ha detto il procuratore di Nola, Marco Del Gaudio, parlando della vicenda di Acerra, nel Napoletano, dove una neonata di soli 9 mesi è morta nei giorni scorsi, apparentemente uccisa dal cane di famiglia. Una vicenda che però non è ancora del tutto delineata, e sulla quale sono state avanzate diverse "teorie", soprattutto in Rete: e proprio contro queste, il procuratore di Nola ha sottolineato che "sul caso ci sono state anche fake news prodotte con l'intelligenza artificiale", chiedendone ora la fine.

"Stiamo attendendo gli esiti delle attività di consulenza tecnica che per noi sono molto importanti, le indagini sono quasi complete", ha spiegato ancora Del Gaudio, intervistato nella giornata di oggi dal TgR della Campania, che poi ha aggiunto: "Non tutti hanno compreso la legge sulla presunzione di innocenza. I processi non si fanno sui media: ci vuole tempo. Serve prudenza e aspettare gli esiti delle indagini".

Infine, ha proseguito ancora Del Gaudio: "Non dobbiamo dimenticare che in qualche modo in questa vicenda è persona offesa che ha subito danno enorme". Per poi chiosare: "Sul caso ci sono state anche fake news prodotte con l'intelligenza artificiale, ora basta".

Negli scorsi giorni, diverse "notizie" erano girate sui social, rivelandosi però palesemente inventate: in una di queste, c'era una fotografia di un pitbull e la neonata, ritratti giocosamente. In realtà, l'immagine era stata presa da un video di un insegnante di biologia animale risalente al 2022 che si trova su YouTube, e che ritrae una bambina e un cane totalmente estranei ai fatti.