Bimba morsa da un cane a Ercolano: lieve miglioramento, ma non è ancora fuori pericolo La piccola che lo scorso 4 luglio è stata azzannata dal rottweiler dello zio migliora leggermente, ma resta in pericolo di vita e in prognosi riservata.

A cura di Valerio Papadia

Un cane Rottweiler [Immagine di repertorio]

La prognosi resta riservata, ma le condizioni della piccola di tre anni che, lo scorso 4 luglio, è stata azzannata da un rottweiler, cane di suo zio, a Ercolano, nella provincia di Napoli, migliorano leggermente. Tuttavia, è ancora considerata purtroppo in pericolo di vita: la bimba resta ricoverata in Rianimazione all'ospedale Santobono di Napoli, dove è stata trasportata proprio per la gravità delle sue condizioni di salute. Già ieri, si era parlato di condizioni ancora molto gravi ma stabili: la bimba, che non ha ancora compiuto tre anni, avrebbe fatto registrare ulteriori miglioramenti, ma non tali da considerarla fuori pericolo.

Ancora poco chiara la dinamica dell'aggressione

La piccola è stata morsa nella serata di lunedì 4 luglio: da una prima ricostruzione dell'evento, la bimba e la madre si erano recate in visita allo zio, in via Montedoro, al confine tra Ercolano e Torre del Greco. La piccola stava giocando in giardino, mentre il cane, come detto un rottweiler, era rinchiuso in un recinto: per cause ancora in corso di accertamento, però, l'animale è riuscito ad oltrepassare la recinzione e ha raggiunto la bimba, azzannandola al torace e all'addome. Sono stati i famigliari ad allontanare il cane dalla piccola e ad allertare i soccorsi: la bambina è stata trasportata in un primo momento all'ospedale Maresca di Torre del Greco, ma è stata poi trasferita al Santobono di Napoli, nosocomio pediatrico del capoluogo campano.