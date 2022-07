Bimba azzannata da un rottweiler: le sue condizioni restano gravi ma stabili La prognosi della bimba di tre anni, ricoverata all’ospedale Santobono di Napoli, resta riservata, ma le sue condizioni di salute sono giudicate stabili.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Restano gravi le condizioni di salute della bimba di tre anni che, nella serata di lunedì 4 luglio, è stata azzannata da un rottweiler, il cane dello zio, a Ercolano, nella provincia di Napoli. La bambina è ricoverata all'ospedale Santobono di Napoli, nosocomio pediatrico della città, in prognosi riservata: le condizioni della bimba, però, vengono giudicate stabili nella loro gravità, come apprende Fanpage.it; nella giornata di ieri, la piccola è stata sottoposta a un intervento chirurgico d'urgenza e trasferita nel reparto di Rianimazione, dove è tuttora ricoverata. Dopo essere stata aggredita dal cane, la bimba era stata in un primo momento trasportata all'ospedale Maresca di Torre del Greco, ma proprio a causa della gravità delle ferite è stata trasferita nel nosocomio pediatrico napoletano.

La bambina è stata morsa dal cane dello zio

Stando a una prima ricostruzione dell'accaduto, nella serata di lunedì la bambina, che non ha ancora compiuto tre anni, è stata aggredita dal rottweiler in via Montedoro, strada che collega Ercolano alla vicina Torre del Greco, all'ombra del Vesuvio. La piccola si trovava, insieme alla madre, in casa dello zio; stava giocando in giardino quando il rottweiler, che si trovava in una recinzione, è riuscito a liberarsi e ha aggredito la bambina, mordendola prima che i parenti riuscissero a far desistere l'animale a fargli mollare la presa. Sono stati ancora i famigliari della piccola a chiamare i soccorsi, che hanno trasportato la bimba in ospedale; sulla vicenda indagano invece gli agenti di polizia del commissariato di Torre del Greco, che hanno svolto tutti gli accertamenti del caso per ricostruire con precisione la dinamica di quanto accaduto.