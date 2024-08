video suggerito

Bimba di 8 anni morta nell'incidente in Smart, oggi i funerali a Qualiano: "Dolore straziante" Le esequie della piccola saranno celebrate alle ore 10,30 di oggi, giovedì 29 agosto 2024, nella chiesa dell'Immacolata. Il sindaco di Qualiano: "Dolore immenso"

A cura di Pierluigi Frattasi

Si terranno oggi, giovedì 29 agosto 2024, a Qualiano, comune dell'area nord di Napoli, i funerali della bambina di 8 anni morta in un incidente stradale con la Smart forTwo, domenica scorsa, 25 agosto, sulla strada Domitiana. Le esequie della piccola saranno celebrate alle ore 10,30 nella chiesa dell'Immacolata. La scomparsa della bambina, vittima di un tragico incidente, nel quale sono rimaste ferite anche la sorella di 16 anni, che era nel portabagagli, e la mamma 37enne, ha sconvolto tutta la comunità. Un profondo lutto che ha stretto nel dolore gli abitanti della vasta zona che va da Giugliano in Campania, a Qualiano e Secondigliano.

Il sindaco di Qualiano: "Un dolore straziante"

Il sindaco di Qualiano, Raffaele De Leonardis, su Facebook, ha espresso il suo cordoglio per la terribile e prematura perdita, unendosi al dolore della famiglia:

Un pensiero colmo di profondo dolore e sgomento per la tragica scomparsa della piccola, a seguito di un incidente avvenuto domenica all’alba a Giugliano. La bimba di 8 anni viveva a Qualiano. Un evento così drammatico lascia senza parole ed è difficile da accettare. Le circostanze in cui è avvenuta questa tragedia rendono ancora più straziante l'addio a questa giovane vita spezzata

Le indagini dei carabinieri

Per l'incidente stradale i carabinieri di Giugliano in Campania hanno arrestato per omicidio stradale Francesco D'Alterio, il 47enne alla guida, residente a Secondigliano, compagno della mamma delle due bimbe, avute da una precedente relazione. L'uomo non aveva mai conseguito la patente. Aveva espiato una condanna ai domiciliari proprio sabato. L'auto non aveva l'assicurazione RcAuto ed era omologata solo per 2 persone. Il 47enne è risultato negativo all'alcol test e si attendono gli esiti del test tossicologico. L'uomo è stato portato nel carcere di Poggioreale.

Denunciata a piede libero per omicidio stradale anche la mamma della bimba, Anna Boscaglia, 37 anni, che ha riportato diverse lesioni al volto. La donna sarebbe venuta meno al dovere della sorveglianza sulla bambina. Quest'ultima sarebbe stata in braccio alla mamma, sul sedile del passeggero anteriore, senza la cintura di sicurezza. La Smart è stata sequestrata. Sono in corso le verifiche tecniche sulla vettura, che era sprovvista di assicurazione. Si indaga sui collaudi e sul funzionamento del sistema frenante e del motore.