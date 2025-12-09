napoli
video suggerito
video suggerito
Conflitto Israele-Palestina e in Medio Oriente

Bimba di 7 anni ferita da scoppio a Gaza e gravemente ustionata al volto: curata al Santobono di Napoli

Bimba di 7 anni ferita in una esplosione a Gaza City, ricoverata a Napoli: ha ustioni di secondo e terzo grado con cicatrici su volto e corpo. Curata al Santobono.
Segui tutte le news di Fanpage.it in tempo reale su Google.
A cura di Pierluigi Frattasi
44 CONDIVISIONI
Immagine
Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su
Conflitto Israele-Palestina e in Medio Oriente

Una bimba di 7 anni resta gravemente ustionata da uno scoppio a Gaza City, in Palestina, con profonde cicatrici sul volto, sul collo, sul petto e sul braccio. Per assicurarle le cure migliori, la piccola è stata trasportata in aereo all'ospedale pediatrico Santobono di Napoli, dove è arrivata assieme alla sua famiglia, la mamma, il papà e due fratellini di 5 e 9 anni, per ricevere assistenza specialistica. Si sentono “spaesati”, ma, nonostante la stanchezza del viaggio, l’unico desiderio è che la piccola possa ricevere le migliori cure possibili e intraprendere un percorso terapeutico seguito da specialisti dedicati.

Ustionata al volto da una esplosione

La bimba è arrivata nella notte all’AORN Santobono Pausilipon di Napoli. Proviene dalla Striscia di Gaza, dove è rimasta gravemente ferita da una esplosione. La deflagrazione le ha causato gravi ustioni di secondo e terzo grado provocate da scoppio. Le ferite, già parzialmente trattate a Gaza, richiedono ora interventi mirati e altamente specialistici che saranno effettuati presso la UOSD Chirurgia Plastica e Centro Ustioni Pediatrico dell’ospedale pediatrico partenopeo, diretta da Marcello Zamparelli.

Dai primi accertamenti effettuati, la bambina presenta cicatrici estese sul volto, sul collo, sul petto e su un braccio per le quali sarà predisposto un percorso terapeutico specifico volto al miglior recupero funzionale ed estetico possibile. La bimba è arrivata in Italia nell’ambito della missione Medevac ed è atterrata all’Aeroporto di Ciampino con un volo militare, sotto la supervisione della Cross di Pistoia e con il coordinamento dell’Unità di Crisi della Farnesina. Ad accoglierla in Italia c’era un’ambulanza del 118 della ASL Napoli 1 Centro che, nelle ore notturne, ha provveduto al trasferimento in sicurezza fino al Presidio Ospedaliero Santobono di Napoli.

Leggi anche
“Sanno di aver commesso crimini di guerra”: parla lo psicoterapeuta che segue i soldati di ritorno da Gaza

La famiglia ospitata in un alloggio a Napoli

Grazie al supporto della Fondazione Santobono Pausilipon, la famiglia sarà ospitata in uno degli alloggi messi a disposizione per garantire un ambiente sereno, protetto e vicino all’ospedale durante tutto il periodo di cura. “L’arrivo di questa piccola paziente – commenta Rodolfo Conenna, direttore generale dell’AORN Santobono Pausilipon – e l’accoglienza della sua famiglia rappresentano una nuova testimonianza dell’impegno nostro e di tutte le istituzioni coinvolte nel garantire assistenza medica e umana ai piccoli pazienti provenienti da scenari di crisi e alle loro famiglie. Il nostro Centro Ustioni Pediatrico, riconosciuto a livello nazionale ed internazionale, per competenze e capacità assistenziali, assicurerà alla piccola un percorso terapeutico adeguato. Si conferma ancora una volta, quindi, il ruolo attivo dell’Ospedale Pediatrico Santobono Pausilipon in tutte le operazioni di assistenza sanitaria internazionale”.

Attualità
44 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views