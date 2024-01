Bimba di 5 anni sfugge ai genitori ed entra in un bar: trovata dalla polizia di Mondragone Una bimba di 5 anni sfuggita al controllo dei genitori e recuperata in un bar dalle forze dell’ordine. La piccola sta bene: ma accertamenti sono in corso da parte delle forze dell’ordine per capire meglio le dinamiche della vicenda. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Una bimba di 5 anni di Mondragone è sfuggita al controllo dei genitori, arrivando ad entrare in un bar: fortunatamente la piccola, figlia di una coppia del posto, è stata subito notata e segnalata alle forze dell'ordine, che sono intervenute immediatamente. Da chiarire però come la piccola abbia eluso il controllo dei genitori, spostandosi liberamente ed inosservata: la vicenda è sotto la lente d'ingrandimento delle forze dell'ordine che, seppur non avendo aperto al momento un fascicolo d'indagine al riguardo, sta effettuando diversi approfondimenti sull'intera vicenda. Al momento, l'unica ipotesi che non sarebbe stata presa in considerazione, è quella dell'abbandono.

Una vicenda, al momento, che presenta contorni ancora da definire: di sicuro c'è solo che la bambina sta bene ed è stata recuperata, come apprende Fanpage.it da fonti qualificate, dalle forze dell'ordine. Resta invece da capire tutto il resto: come sia sfuggita al controllo dei genitori, come abbia potuto allontanarsi non vista entrando in un bar del posto e via dicendo. La buona notizia insomma è solo quella relativa allo stato di salute della piccola.

Il tutto è successo nella giornata di ieri, 1° gennaio: la bimba, 5 anni e figlia di una coppia di Mondragone, sarebbe sfuggita al controllo dei genitori e, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, è entrata in un bar. Alla sua vista sono state quindi allertate le forze dell'ordine: i primi ad intervenire sono stati gli agenti della Polizia Stradale di Caserta, seguiti poi dagli agenti di Polizia della Questura di Caserta. La bimba è stata inoltre facilmente identificata in quanto figlia di una coppia locale. Tutto bene quel che finisce bene? Non proprio.

Sono rimasti infatti da chiarire tutti i punti della vicenda già elencati. Non ci sono indagini in corso, ma la Procura per i Minori e le forze dell'ordine hanno avviato una serie di accertamenti volti a chiarire cosa sia accaduto prima che la bimba entrasse in un bar. Al momento sarebbe esclusa l'ipotesi dell'abbandono: ma resta comunque da capire tutto il resto. Quel che certo, al momento, è solo che la bimba stia bene. Che in ogni caso è anche la cosa più importante.