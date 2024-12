video suggerito

Bimba di 3 mesi sta male e non respira ma l'auto del papà è bloccata nel traffico: salvata dai vigili a Napoli Il papà disperato chiedeva aiuto in strada. Ha incrociato una pattuglia della Polizia Locale che ha trasportato d'urgenza mamma e bimba al Santobono.

A cura di Pierluigi Frattasi

Una bimba di appena 3 mesi si sente male e non riesce a respirare. I genitori montano in auto e partono in direzione dell'ospedale, ma la vettura resta bloccata nel traffico natalizio in via Foria al centro di Napoli. Mamma e papà sono disperati. Il padre esce dalla vettura e chiede aiuto. Il suo sguardo incrocia quello di una pattuglia degli agenti della Polizia Locale di Napoli, si tratta di un'autoradio dell'Unità Operativa Stella, che sta viaggiando nella direzione opposta. L'uomo si sbraccia, fa segno di aiuto. I caschi bianchi non perdono tempo, si fermano per capire cosa stia succedendo. L'uomo con agitazione spiega di essere rimasto bloccato nel traffico e di avere la figlia di 3 mesi in auto che non riesce a respirare. Le sue condizioni di salute sono gravi. La piccola è stata già dimessa giorni prima dall'ospedale.

Bimba di 3 mesi rischia di soffocare, corsa della Polizia Locale al Santobono

Quando capiscono che la serietà della situazione, con una grave difficoltà respiratoria in atto, i poliziotti della Municipale caricano subito in auto la piccola e la mamma e partono in una corsa disperata a sirene spiegate verso l'ospedale pediatrico Santobono di Napoli, raggiunto grazie al coordinamento con altre pattuglie atte a rendere fruibili incroci nevralgici lungo il percorso. Qui, la bimba viene subito ricoverata in codice rosso e soccorsa dal personale sanitario che le diagnostica una forte bronchiolite in corso.

L'episodio, a quanto apprende Fanpage.it, è accaduto mercoledì scorso, 18 dicembre, attorno alle ore 12,30. L'auto ferma nel traffico era in via Foria, nei pressi di piazza Carlo III. Proprio qui, gli agenti dell'Uo Stella hanno avvistato il papà che chiedeva disperatamente aiuto ai passanti.

La neonata ricoverata in codice rosso

Una volta caricata la mamma e la neonata nell'auto di servizio, gli agenti hanno fatto una veloce corsa verso il Santobono, dove sono arrivati in meno di mezz'ora nonostante il traffico, prima delle 13. Il salvataggio ha consentito di prestare cure tempestive alla bimba che si è sentita meglio. Gli agenti hanno poi chiamato in giornata i genitori per sincerarsi delle condizioni della piccola. La bimba è stata dichiarata fuori pericolo dal personale sanitario, che però non ha sciolto la prognosi. La bimba è stata poi dimessa dopo due giorni e ora è a casa con mamma e papà e potrà godersi il Natale in famiglia.