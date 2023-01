Bimba di 2 anni mangia droga in casa e si sente male: ricoverata all’Ospedale Santobono La piccola di Giugliano in Campania, colpita da forte sonnolenza, è stata portata al Pronto Soccorso del Santobono, dove è trattenuta. Indagano i carabinieri.

A cura di Pierluigi Frattasi

Una bimba di quasi 2 anni è stata ricoverata presso l'Ospedale Santobono di Napoli stanotte, dopo aver ingerito probabilmente della droga. La bimba è originaria di Giugliano in Campania, è stata portata urgentemente al Pronto Soccorso del nosocomio pediatrico partenopeo. La piccola è stata trattenuta in osservazione questa notte ma non è in pericolo di vita. Sul posto sono arrivati subito i carabinieri che hanno avviato le indagini per comprendere l'esatta dinamica della vicenda. Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, si tratta di una bambina prossima ai due anni che avrebbe ingerito sostanza stupefacente nella sua abitazione di Giugliano in Campania.

La bimba colpita da forte sonnolenza

Secondo le prime ricostruzioni, la bimba, dopo aver ingerito la droga, avrebbe avuto una reazione. Sarebbe stata colpita da forte sonnolenza, secondo quanto apprende Fanpage.it. La piccola è stata subito soccorsa dal personale sanitario dell'Ospedale Santobono, che le ha prestato le prime cure mediche. Adesso sta molto meglio e sarebbe già in ripresa. Secondo le prime informazioni arrivate, la bambina potrebbe aver ingerito, accidentalmente, una sostanza che potrebbe avere effetti simili all'hashish, una droga derivata dalla Cannabis. Una sostanza che se assunta in grandi quantità può produrre anche nausea, vomito, vertigini e tachicardia.