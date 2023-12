Bimba di 19 mesi con bronchiolite in rianimazione all’Ospedale Santobono: condizioni critiche La bimba, originaria di Battipaglia, si è sentita male domenica. Trasportata d’urgenza al Santobono, è in Rianimazione.

A cura di Pierluigi Frattasi

Bimba di 19 mesi ricoverata all'Ospedale Santobono di Napoli con una forma grave di bronchiolite, il virus sinciziale che colpisce le vie respiratorie dei bambini. La piccola, originaria di Battipaglia, in provincia di Salerno, è assistita presso il reparto di Rianimazione del nosocomio pediatrico partenopeo, dove è stata trasferita dall'Ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno. All'ospedale Santobono, "le sue condizioni sono giudicate critiche, ma stabili", a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate.

La bimba, di circa un anno e mezzo, si sarebbe sentita male domenica pomeriggio e sarebbe stata subito soccorsa dai genitori che si sono accorti delle sue difficoltà a respirare. Il padre della piccola ha scritto un lungo post, nel quale ha ricostruito quanto accaduto a sua figlia.

Il racconto del padre

Il genitore ha raccontato di aver inizialmente portato la bimba presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Battipaglia:

"Le condizioni non erano delle migliori – scrive in un post su Facebook – respirava male con un brutto affanno ed era dormiente".

Qui, il padre ha raccontato che, dopo essere stati accolti amorevolmente dagli infermieri, il pediatra di turno avrebbe dato la precedenza per la visita ad un'altra bambina arrivata dopo, ma con febbre e vomito. A nulla sarebbero valse le rimostranze dei genitori che chiedevano di visitare subito la piccola, la quale, "pur non avendo febbre", come sottolineato nel post del papà, appariva comunque come "svenuta".

La famigliola a quel punto decide di andar via e chiama i carabinieri. Arrivati all'ospedale di Salerno, la bimba viene visitata e le viene rilevata una saturazione molto bassa, secondo il racconto del papà:

"Le viene messo subito l’ossigeno, purtroppo passano le ore e la situazione peggiora e la piccola viene trasportata d’urgenza al Santobono di Napoli a mezzanotte e trenta la mia cucciola è in rianimazione".