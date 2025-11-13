Bimba di 12 anni morta a scuola, precipitata dal secondo piano durante le lezioni a Marcianise

Immagine di repertorio

Bimba di 12 anni muore a scuola durante le lezioni. Precipitata dal secondo piano dell'istituto "Aniello Calcara" di via Novelli, scuola secondaria di primo grado (ex scuola media) di Marcianise, in provincia di Caserta. La tragedia è avvenuta questa mattina, giovedì 13 novembre. La ragazzina è caduta, per motivi ancora in corso di accertamento, ferendosi gravemente. Sono stati subito allertati i soccorsi. Sul posto è immediatamente arrivata l'ambulanza del 118 dell'Asl di Caserta, che ha trasportato la giovane studentessa in ospedale. La ragazzina, però, è deceduta, a causa delle lesioni riportate nella caduta.

Sulla vicenda indaga la Polizia di Stato della Questura di Caserta. Al momento, non si esclude l'ipotesi di un possibile gesto volontario. Il dramma, secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe consumato attorno alle ore 10,00. La studentessa frequentava la seconda media dell'istituto. Secondo le prime informazioni, avrebbe lasciato un bigliettino sul banco, prima di chiedere di uscire dall'aula per andare in bagno. Ma non sarebbe più rientrata. La bambina si sarebbe recata, poi, verso le scale di emergenza sul retro dell'edificio e da lì sarebbe caduta nel vuoto, per motivi ancora in corso di accertamento, precipitando da un'altezza di circa 10 metri. Sul posto sono subito arrivati i familiari, che sono sotto choc.

La Procura della Repubblica di Caserta ha aperto un'inchiesta sull'accaduto. Sul luogo dell'incidente è arrivato anche il magistrato di turno. Indagini delegate agli investigatori della Polizia di Stato. La bimba è stata ritrovata gravemente ferita sul selciato dell'istituto. Dopo i primi soccorsi e i continui tentativi di rianimazione, sarebbe stata trasportata d'urgenza, in codice rosso in ospedale, dove purtroppo sarebbe deceduta. Non sarebbe emersa per ora la presenza di altri compagni al momento del fatto. L'allarme in classe è scattato per il protrarsi della sua assenza.