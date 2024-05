Bimba 14enne bullizzata perché ha il cancro, Mattarella la difende: “Complimenti per la tua forza”

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Una bimba di 14 anni, ricoverata all'ospedale pediatrico Santobono di Napoli, viene bullizzata sui social perché ha il tumore. Lei risponde con dignità e con una maturità che alla sua età non ci si aspetterebbe: "scusa se faccio le chemio per un tumore che neanche io ho deciso di avere" scrive al suo odiatore. Attorno le arriva il calore e la solidarietà di migliaia di persone che le fanno sentire che non è sola. Poi, a sorpresa, anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, le invia il suo messaggio di vicinanza: "Asia, ho visto il tuo video e sei bravissima! Complimenti per la tua forza e auguri. Sergio Mattarella"

Con un messaggino su Instagram, uno dei social più amati dai giovanissimi, il Capo dello Stato ha voluto commentare così il video della piccola che suona al pianoforte. Asia, questo il nome della bambina, infatti, è un talento naturale. La 14enne, originaria di Sala Consilina, in provincia di Salerno, ha una grande passione per la musica e ama trascorrere lunghe giornate suonando il piano, durante il ricovero in ospedale. I suoi video hanno commosso centinaia di migliaia di persone. Incredibilmente, però, si è attirata anche i commenti di rabbia degli haters. Una aggressione barbara e inaccettabile, stigmatizzata dalla mamma, ma anche dalla Fondazione Santobono Pausilipon, che è accanto alla piccola e la sostiene in ogni sua battaglia.

Uno dei messaggi di odio indirizzati alla bambina ammalata

La Fondazione Santobono Pausilipon: "Vicini alla bimba"

La Fondazione Santobono Pausilipon, con un lungo post su Facebook, ha raccontato la straziante storia della 14enne:

Questa bellissima, dolcissima ragazza che vedete in foto è Asia, l’avete già conosciuta quando abbiamo pubblicato un suo video nel quale suonava il pianoforte nel reparto di oncologia dove è in cura.Perché Asia è una musicista bravissima anche se autodidatta. Ma Asia è tantissime altre cose: è allegra, simpatica, intelligentissima e forte. Si, Asia, nonostante la sua giovanissima età, ha dimostrato una forza di carattere e di animo incredibile.

E ancora:

Asia è forte quando affronta la malattia e le cure che ne conseguono e che spesso sono così pesanti da essere insopportabili. Ma Asia è ancora più forte quando, nel tentativo di metabolizzare quello che le sta capitando, come tantissimi suoi coetanei, affida il suo sfogo ai social. Comincia a raccontare della sua malattia sperando ed aspettandosi solidarietà e parole di conforto. E invece, incredibilmente, riceve offese ed insulti talmente gravi da lasciare tutti noi senza parole, ma non Asia, lei le parole le ha e le usa con il garbo e tutta la forza nei suoi 14 anni.

L'attacco violento sui social va condannato duramente:

Asia reagisce, non si lascia sopraffare e risponde a tono ma la cattiveria degli insulti la ferisce, inevitabilmente. Ferisce lei, la sua famiglia ed anche un po’ noi che ancora fatichiamo a credere a tanta cattiveria. Ed ecco la ragione di questo post, invitare tutti, adulti e bambini, a riflettere sull’incredibile peso che possono avere le parole e che forse tendiamo a sottovalutare troppo spesso. Le parole sono potentissime: hanno il potere di strapparci un sorriso così come una lacrima. Quanto sarebbe bello se ognuno di noi si preoccupasse di usare le parole solo per strappare sorrisi e donare gioia? Che mondo stiamo costruendo se lasciamo che accadano cose così aberranti? Ma proprio perché crediamo nel potere delle parole abbiamo scelto di usarle per provare a sensibilizzare proprio quelle persone che, protette dall’anonimato, hanno scelto di insultare Asia.

E conclude:

È a voi che ci rivolgiamo, ed è a voi che chiediamo di fare uno sforzo di umanità. Asia non ha scelto di essere malata, potesse scegliere sicuramente sceglierebbe lunghi e fluenti capelli ma purtroppo non può.Voi però una scelta la avete: scegliete di “RESTARE UMANI” ed aiutateci a costruire un mondo migliore di questo.Se avete voglia di supportare Asia fatelo con parole gentili, partiamo da noi. Partiamo da questo post e rivoluzioniamo questo mondo con la forza della gentilezza ASIA SEI UNA FORZA.