Bilancio Regione Campania, sbloccati 32 mln dalla gara per l’acqua ai privati. Più soldi per i trasporti gratis agli studenti

La Regione Campania sblocca 32 milioni di euro precedentemente accantonati per il progetto di riorganizzazione della rete idrica regionale, il bando monstre da 5 miliardi di euro per la gestione del servizio idrico integrato. Il provvedimento è conseguenza inevitabile della sospensione della procedura di gara, fermata lo scorso dicembre da un’ordinanza cautelare del Tar Campania a seguito del ricorso presentato da Acqua Campania spa.

In attesa della decisione nel merito, fissata per marzo 2026, già è chiaro che se ne parla l'anno prossimo. Sempre che l'attuale amministrazione, guidata da Roberto Fico, decida di optare per l'acqua pubblica, come del resto in ogni programma del Movimento Cinque Stelle è scritto da anni.

Comunque sia, lo slittamento dei tempi ha reso necessario liberare le risorse già vincolate a bilancio. I 32 milioni erano infatti stati prenotati per l'avvio dell’operazione, ma la sospensione della gara ne impedisce l’utilizzo. Dunque meglio riallocarli nell'ambito della programmazione di bilancio regionale, visto che la manovra di previsione sta per arrivare in giunta e poi successivamente in Consiglio regionale.

A tal proposito, venerdì 27 c'è la giunta che darà via libera alla prima manovra della legislatura Fico, dopo dieci anni di presidenza Vincenzo De Luca. Fico ha trovato maggiori risorse per allargare la platea dell'abbonamento gratuito dei trasporti agli studenti. Ad oggi la Regione Campania offre l'abbonamento al trasporto gratis per i giovani studenti dagli 11 ai 26 anni, residenti qui, con Isee fino a 35mila euro, per il percorso casa-scuola/università.

Altri soldi per rafforzare il servizio di psicologo nelle scuole. La Campania è stata anche la prima regione in Italia ad attivare il servizio di Psicologia di Base, attivabile tramite il proprio medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta: confermato e, pare, rafforzato pure quello.