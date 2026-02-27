Bilancio Regione Campania 2026-2028, soldi per politiche sociali e cultura, nonostante i debiti da pagare

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Presidenza Fico in Regione Campania ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Quando il presidente della Regione Campania Roberto Fico, parlando del Bilancio di previsione 2026-2028 lo descrive come «dalla struttura piuttosto rigida» si riferisce anche e soprattutto alle centinaia di milioni di euro che ogni anno lasciano le casse locali unicamente per rimborsare l'esposizione debitoria accumulata.

Esempio: nel secondo trimestre 2026 Palazzo Santa Lucia ha una scadenza monstre. Alla voce del bilancio intitolata «rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica», si vede che Regione Campania dovrà versare in un'unica soluzione 225 milioni di euro; a questo maxi-rimborso va aggiunta la voce «interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica», che comporterà un'ulteriore uscita di quasi 11 milioni, per onorare le obbligazioni a medio-lungo termine decise nelle passate gestioni dell'Ente. Parafrasando David Foster Wallace, per l'attuale governo regionale i bond sono una cosa bellissima che non si farà mai più: nel 2026, infatti, la voce «emissione di titoli obbligazionari» è iscritta a zero.

Nonostante il maxi-esborso Fico da dicembre 2025 alla guida dell'Ente, dice che è un «bilancio in equilibrio e assoluta sicurezza». «Dove abbiamo potuto operare delle scelte, abbiamo fatto sforzi consistenti per riservare adeguata attenzione al sociale, alla tutela delle fragilità, all’ambiente, al benessere psicofisico dei cittadini, ai trasporti e alla cultura, asset strategici della nostra regione», spiega.

Il volume totale della manovra è di oltre 38,5 miliardi di euro, il 70% delle risorse se ne va con la sanità ovvero i soldi necessari al mantenimento dei Lea, i livelli essenziali di assistenza. Trattandosi di una manovra scritta in velocità, per superare i ritardi e l'esercizio provvisorio di bilancio, non è proprio una manovra al cento percento targata Roberto Fico. Tuttavia una serie di segnali ci sono, dove si è potuto: Politiche Sociali e Cultura, ad esempio. Recuperati circa 30 milioni di euro di risorse proprie nel triennio che sono stati destinati al potenziamento dei servizi sociosanitari territoriali; 1,2 mln di euro per interventi urgenti di eliminazione delle barriere architettoniche.

Sul fronte del sostegno diretto alle famiglie sono, inoltre, garantiti il pacchetto "Campania Welfare", l'accesso gratuito all'attività sportiva per i minori e l'assegno unico per i nuovi nati secondogeniti. La Giunta ha, poi, raddoppiato la dotazione del Fondo regionale per il servizio di psicologia scolastica.

Ancora, 200 mila euro per il Fondo "Durante Noi-Dopo di Noi" che finanzia interventi per persone con disabilità grave prive di sostegno familiare, promuovendo l'autonomia abitativa e la vita indipendente, 750mila euro a sostegno delle donne vittime di violenza di genere, 675mila euro quale fondo a sostegno dell'occupazione femminile e 250mila euro per il Fondo regionale a sostegno dei figli delle vittime degli incidenti mortali sul lavoro.

Sul fronte cultura: incrementati i fondi per il cinema da 5 a 6 milioni (+ 20%) e per la legge sullo spettacolo (da 15 a 17 milioni). Raddoppiato il contributo per l'Emeroteca Tucci, ospitata nel Palazzo delle Poste che custodisce migliaia di quotidiani (da 50mila a 100mila euro). Assicurato il contributo straordinario di un milione di euro per il teatro Sannazaro, a seguito del tragico incendio. Confermato alla Fondazione Idis il contributo di 3 milioni di euro. Anche per il sistema bibliotecario e museale campano e per l'editoria confermato quanto già previsto.

Sul fronte ambiente, oltre i 290 milioni di euro per il ciclo integrato delle acque, con un potenziamento della gestione dei sistemi acquedottistici e dei depuratori, stanziati 5 milioni per le bonifiche nel comune di Acerra, lì dove insiste il termovalorizzatore dei rifiuti con cui si garantisce il completamento degli interventi definiti dall’accordo siglato nel 2009 da Regione e ministero dell'Ambiente.

Altri 9 milioni, invece, sono destinati alla bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale dell'area "Agrimonda" di Mariglianella, sito di fitofarmaci andato a fuoco la bellezza di trent'anni fa e altamente inquinante. Confermati i 5 milioni a sostegno del Teatro San Carlo di Napoli e i 2 milioni per il Teatro Verdi di Salerno.

Sul fronte trasporti, incrementate le risorse aggiuntive al Fondo Trasporto Pubblico Locale che passano da 203 milioni del 2025 a 227 milioni nel 2026: una parte andrà a Napoli, per la Linea 1 della metropolitana, come chiesto più volte dall'assessore comunale ai Trasporti Edoardo Cosenza. Assicurata, dice Palazzo Santa Lucia, «la gestione delle stazioni di nuova apertura (come Stabia, Baia, Linea 7) e il potenziamento delle linee su gomma». Confermato il trasporto pubblico gratuito per gli studenti che però non viene ampliato in termini di platea come ipotizzato qualche giorno fa.

«Lavoreremo in commissione e in Aula, e io seguirò tutti i passaggi, nel rispetto del dibattito tra le forze politiche» dice Fico che quindi fa capire che , a differenza di quanto faceva Vincenzo De Luca, ha intenzione di tallonare l'Aula consiliare per approvazione per direttissima.

E sui tempi rapidi Fico va d'accordo con Massimiliano Manfredi: il presidente del Consiglio regionale appena ottenuto il bilancio dalla giunta ha, spiega «provveduto ad assegnare il disegno di legge del Bilancio regionale 2026-2028 alle Commissioni competenti per l'esame e per il parere. Ciò al fine di iniziare il procedimento legislativo in Consiglio al più presto possibile e per favorire un ampio confronto politico-legislativo, per giungere nei tempi necessari all'approvazione di quello che è il provvedimento basilare per lo svolgimento delle attività della Regione».