Bici elettriche come scooter a Torre Annunziata: solo 1 veicolo su 15 non è truccato I carabinieri di Torre Annunziata hanno rilevato ben 61 contravvenzioni, per 43mila euro di sanzioni. Biciclette elettriche modificate e guidate come veri e propri motorini senza casco, assicurazione e patente.

Sono sempre più diffuse, per le strade della Campania. Le bici elettriche piacciono anche agli abitanti di Torre Annunziata, provincia di Napoli. Ma più che come biciclette, vengono usate come veri e propri motorini: secondo quanto emerso dai controlli dei Carabinieri della locale e della Motorizzazione civile di Bari, 14 veicoli su 15 qui sono alterati, ossia sono stati tarati in un secondo momento per poter raggiungere velocità superiori a quelle consentite.

Le biciclette, insomma, venivano guidate come fossero scooter senza le conseguenti prescrizioni che il codice della strada prevede: senza casco, patente e assicurazione. Sono state elevate ben 61

contravvenzioni, per complessivi 42mila euro di sanzioni, e i veicoli sono stati tutti sequestrati.

A Napoli un altro sequestro

Un caso identico è avvenuto pochi mesi a Napoli: questa volta sono state 50 le bici elettriche sequestrate dai carabinieri del Comando Provinciale di Napoli nel centro della città (piazza Trieste e Trento, piazza Bovio, piazza degli Artisti). Sempre a Torre Annunziata, durante questa operazione, le bici sequestrate sono state 10. Il totale complessivo delle multe: 93mila euro.

Come è possibile truccare le bici elettriche

Queste biciclette truccate hanno tutte un acceleratore regolabile posizionato sul manubrio (esattamente come un qualsiasi motorino), che consente di evitare la pedalata assistita e in questo modo superare i 40 chilometri all'ora consentiti.