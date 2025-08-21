napoli
video suggerito
video suggerito

Benevento, sequestrati decine di migliaia di prodotti nei negozi e scoperti 3 lavoratori in nero

Controlli delle fiamme gialle tra attività commerciali e negozi: sequestrati 79mila prodotti non in regola, trovati al lavoro tre dipendenti in nero tra Benevento e provincia.
Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi
A cura di Nico Falco
44 CONDIVISIONI
Immagine

Quasi 80mila prodotti non a norma finiti sotto sequestro, sanzioni amministrative per tremila euro e 3 dipendenti in nero scoperti: è il bilancio delle attività che nei giorni scorsi hanno visto impegnati i militari della Guardia di Finanza di Benevento, che hanno effettuato controlli in negozi ed attività commerciali tra città e provincia nell'ambito delle attività di contrasto ai fenomeni di illegalità economico-finanziaria.

In particolare, in un grande magazzino di Benevento i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria hanno accertato che 27mila articoli, tra bigiotteria, giocattoli e prodotti di cartoleria, erano in vendita senza le indicazioni necessarie e le minime informazioni al consumatore in lingua italiana, in violazione del Codice del Consumo. Nel corso di un successivo controllo, svolto in un centro commerciale del capoluogo, i finanzieri hanno trovato altri 14mila articoli, anche questi privi delle indicazioni obbligatorie, e anche per questi è stato disposto il sequestro.

Altri 38mila prodotti sono stati sequestrati presso in esercizio commerciale di San Bartolomeo in Galdo; in questo caso si trattava di articoli per la cura della persona privi del marchio della Comunità Europea e delle informazioni previste per il consumatore, l'operazione è stata svolta dai militari del Gruppo di Benevento. I responsabili delle attività commerciali nelle quali sono stati trovati prodotti non a norma sono stati segnalati alla Camera di Commercio Irpinia-Sannio per le violazioni riguardanti il Decreto Legislativo n. 206/2005 e sono state erogate nei loro confronti sanzioni per 3mila euro complessivi.

Leggi anche
Nicola Gerardo Paolozza, ex sindaco, scomparso nel Beneventano: ricerche in corso

Due dei dipendenti in nero sono stati scoperti in un autolavaggio di San Giorgio del Sannio; lì i militari del Gruppo di Benevento hanno accertato che erano al lavoro senza alcun contratto. È stata inoltre avanzata la richiesta di sospensione dell'attività imprenditoriale all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Benevento perché il numero di dipendenti senza contratto supera il 10% di quello regolarmente assunto. Il terzo dipendente in nero era al lavoro in un'attività di ristorazione di San Leucio del Sannio.

Benevento
Cronaca
44 CONDIVISIONI
Immagine
Si sente male in volo da Los Angeles, medico napoletano lo salva: "Non sono un eroe"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views