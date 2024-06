video suggerito

Benevento, perseguita tutti i vicini di casa, li minaccia per il parcheggio e li molesta: allontanata La donna ha ricevuto il divieto di dimora dalla polizia dopo le indagini svolte a partire dalle querele presentate da tutti i condomini del palazzo in cui viveva, a cui aveva reso la vita impossibile.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

La vita in quel condominio nel centro di Benevento era diventata impossibile per gli inquilini: colpa di una vicina di casa – e dei suoi figli minorenni – il cui comportamento fatto di continue molestie ai danni di tutti i condomini era diventato insostenibile. Pertanto, nella giornata odierna, lunedì 3 giugno, la donna è stata allontanata dai poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Benevento, che hanno eseguito una misura di divieto di dimora nella città sannita, disposta dalla locale Procura della Repubblica, per atti persecutori ai danni di alcuni vicini di casa.

Le indagini della Polizia di Stato sono partite dopo le querele presentate da tutti i condomini, in particolar modo dai vicini di casa più vessati, nei quali la donna – e, come detto, i figli minori – avevano generato un perdurante stato di ansia nonché di paura per la propria incolumità. Proprio in ragione delle molestie subite dalla donna e dai figli, alcuni condomini avevano richiesto, in più occasioni, l'intervento delle forze dell'ordine, con il risultato di essere minacciati dall'indagata; le circostanze avevano indotto i vicini di casa a installare telecamere per documentare le vessazioni. Inoltre, in più occasioni le minacce da parte della donna ai vicini di casa erano arrivate anche a causa dei parcheggi negli spazi condominiali.