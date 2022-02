Benevento, grave incidente sulla Telesina: morta una persona, ferite altre due Tragedia nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 5 febbraio, a Benevento, dove lungo la strada statale Telesina una persona è morta a seguito di un violento incidente stradale.

Tragedia nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 5 febbraio, a Benevento, dove lungo la strada statale Telesina una persona è morta a seguito di un violento incidente stradale. Lo riporta l'Agi spiegando che il sinistro si è verificato verso le 19.30 all'altezza dell'uscita per San Salvatore Telesino. Sul posto soccorritori del 118, carabinieri e vigili del fuoco.

Incidente sulla Telesina, morta una persona e ferite altre due

Immediato l'invio dei soccorsi da parte del 118 regionale campano che hanno inviato mezzi per soccorrere non solo la vittima, inizialmente creduta gravemente ferita, ma anche altre due persone rimaste ferite nello schianto. Con il personale medico, che non ha potuto fare altro che constatare il decesso della persona e ha medicato in loco gli altri feriti prima di trasferirli al pronto soccorso, sono arrivati anche i carabinieri del Comando provinciale di Benevento e i vigili del fuoco di Telese. Questi ultimi hanno messo in sicurezza l'area mentre i militari hanno deviato il traffico per poter effettuare tutti i rilievi del caso e consentire il deflusso delle auto incolonnate.

La ricostruzione dell'incidente mortale

Secondo una prima ricostruzione operata dai carabinieri, l'incidente mortale si sarebbe verificato durante il tentativo di un sorpasso. L'auto che ha intrapreso la manovra sarebbe stata investita in pieno da un veicolo in arrivo dal senso opposto. I due altri cittadini feriti sono stati portati all'ospedale Rummo di Benevento: uno di loro è in prognosi riservata, mentre dell'altro non ci sono ancora notizie ma dovrebbe essere fuori pericolo di vita.