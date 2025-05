Benevento a lutto per la morte di Francesco Pio, niente festeggiamenti per il Napoli

video suggerito

Benevento in silenzio: nella città sannita, dove pure ci sono molti tifosi azzurri, nessun festeggiamento per il quarto scudetto dei "cugini" partenopei. Motivo? Il lutto per la prematura scomparsa Francesco Pio, 17 anni, morto mercoledì in un incidente stradale, e giovane promessa del calcio a 5.

Il ragazzo era in sella sullo scooter che ha impattato contro un'auto, una Opel Zafira all'incrocio tra via Napoli e via Cocchia, nel Rione Libertà. Le condizioni di Francesco Pio, che viaggiava in scooter insieme a un altro ragazzo ricoverato in codice rosso al beneventano "Fatebenefratelli", erano apparse subito critiche. Trasportato d'urgenza all'Ospedale "San Pio" di Benevento, il giovane si è aggravato fino al decesso, registrato giovedì scorso.

Un grande striscione è stato esposto in Piazza Risorgimento dagli amici e tifosi della Curva Sud della Strega: «Più rispetto, meno rumore. Non festeggiate sul nostro dolore». Intanto per il giorno dei funerali del ragazzo il sindaco Clemente Mastella ha annunciato che sarà proclamato il lutto cittadino.