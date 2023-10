“Basta cibo per Pippo”: il Comune ordina la dieta per il cane più amato di Avellino Disavventura per Pippo, il cane adottato da tutta Avellino, che è finito in clinica per una serie di accertamenti: il cane, infatti, riceve troppo cibo dagli abitanti.

A cura di Valerio Papadia

Pippo, il cane "adottato" dal Comune di Avellino e dalla città

Il Comune di Avellino lo definisce "il primo cane libero accudito dalla città". Stiamo parlando di Pippo, randagio ormai adottato praticamente da tutti gli abitanti della città irpina, che si prendono cura di lui. Forse troppo. Sì perché Pippo è stato protagonista di una brutta avventura: il cane è finito in clinica per il troppo cibo. E allora proprio dall'amministrazione comunale di Avellino arriva una raccomandazione agli abitanti: quella di non dare costantemente da mangiare a Pippo.

Sui profili social, il Comune di Avellino ha pubblicato le foto del cane in clinica: dalle immagini si nota che Pippo è in evidente sovrappeso. A corredo delle foto, l'amministrazione comunale scrive: