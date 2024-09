video suggerito

Barca affonda ad Acciaroli, 9 persone salvate da militare che era al mare con la famiglia Incidente in mare ad Acciaroli (Salerno): un’unità da diporto è affondata domenica, le persone a bordo salvate da un militare della Guardia Costiera e dai bagnini. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Era libero dal servizio, stava passando una giornata al mare con la famiglia, ma mentre era in spiaggia si è reso conto che quell'imbarcazione, a un paio di centinaia di metri, stava colando a picco. Così non ha perso tempo, ha coordinato le operazioni di soccorso a cui lui stesso ha partecipato e, insieme ai bagnini, ha salvato la vita a nove persone. Protagonista un militare della Guardia Costiera di Acciaroli, l'episodio è avvenuto nella giornata di domenica, 1 settembre, sul litorale del comune della provincia di Salerno.

L'imbarcazione si trovava al di fuori del tratto di mare riservato alla balneazione. I motivi dell'incidente non sono ancora chiari, sono in corso accertamenti. Il militare, non appena si è reso conto di quello che stava accadendo, ha avvisato la struttura ricettiva, avviando la macchina dei soccorsi. È partito il pattino di salvataggio, su cui è salito anche il militare. Pochi minuti, ma l'unità da diporto era già affondata e le persone erano in mare in preda al panico. Una volta raggiunto il punto è stato chiaro che le persone da trarre in salvo erano molte, tra cui una donna in evidente difficoltà. Il militare si è tuffato, l'ha recuperata e l'ha aiutata a salire sul pattino. Negli stessi momenti sono arrivati altri bagnini, che hanno provveduto al recupero delle persone in acqua. A rendere più complicati i soccorsi, le condizioni marittime non ottimali. Le nove persone a bordo dell'imbarcazione non hanno avuto bisogno di ulteriore assistenza medica.

Tullio Ferrante, sottosegretario al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha commentato: "Grazie alla prontezza del militare, le persone a bordo dell'imbarcazione affondata a largo della costa sono state subito soccorse: un gesto encomiabile per il grande senso del dovere dimostrato. La Guardia Costiera lavora ogni giorno per la salvaguardia delle vite in mare e rappresenta un baluardo per la sicurezza dei cittadini di cui andare orgogliosi". Sulla stessa linea il titolare del dicastero, Matteo Salvini: "Un ringraziamento speciale a questi veri eroi che, con coraggio e determinazione, hanno evitato una tragedia. Onore alla Guardia costiera italiana, donne e uomini che operano con dedizione e professionalità".