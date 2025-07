Barca a vela si incendia a Punta Campanella, 8 naufraghi salvati dalla Guardia Costiera

Barca a vela di 14 metri in fiamme al largo di Punta Campanella: 8 naufraghi salvati dalla Guardia Costiera.

Una barca a vela si incendia al largo di Punta Campanella. Gli 8 naufraghi sono salvati dalla Guardia Costiera. L'episodio è avvenuto questa mattina, lunedì 21 luglio. La Sala Operativa della Guardia Costiera di Napoli ha raccolto il MAY DAY lanciato da un’imbarcazione a vela di 14 metri, battente bandiera croata, con 8 persone a bordo, al largo di Punta Campanella, in difficoltà a causa di un’avaria al motore e di un principio d’incendio.

Immediatamente è stata inviata sul posto la Motovedetta CP 829, dislocata a Capri. Una volta arrivato, l’equipaggio ha appreso dalle persone a bordo che erano riuscite autonomamente a estinguere le fiamme e che l’imbarcazione sembrava in grado di proseguire regolarmente la navigazione verso Sorrento. Lo scrupolo dell’equipaggio della motovedetta, rimasto comunque a supporto dell’imbarcazione, ha evitato conseguenze peggiori: dopo qualche minuto, infatti, l’incendio, che si pensava domato, è nuovamente divampato, cogliendo di sorpresa le persone a bordo e gettandole nel panico.

La Capitaneria di Porto ha salvato 8 naufraghi

La motovedetta della Guardia Costiera si è avvicinata e ha tratto in salvo tutti gli occupanti, mettendoli al sicuro. Dopo essersi accertato che non vi fossero feriti, l’equipaggio ha avviato le operazioni di spegnimento dell’incendio, rese particolarmente difficili dalle temperature elevate e dal forte vento che in quel momento soffiava nella zona. La colonna di fumo generata dalle fiamme è rimasta visibile a lungo anche dalla costa.

Nel frattempo, dalla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Napoli venivano dirottate sul posto tre navi di linea e uno yacht; un’ulteriore unità navale della Guardia di Finanza sopraggiungeva in supporto, per tentare di estinguere l’incendio con maggiore rapidità ed efficacia.

Gli 8 naufraghi, spaventati ma in buone condizioni di salute, sono stati successivamente sbarcati presso il porto di Sorrento, dove hanno ricevuto la necessaria assistenza dal personale dell’Ufficio Locale Marittimo. Allo stato attuale, la situazione continua a essere costantemente monitorata dalle unità navali della Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia, al fine di scongiurare possibili inquinamenti in un’area di particolare pregio ambientale, al confine con l’Area Marina Protetta di Punta Campanella. L’intervento tempestivo della Guardia Costiera ha permesso di salvare otto vite umane e di attivare rapidamente tutte le misure necessarie per la protezione dell’ambiente marino.