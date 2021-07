Barca a vela alla deriva a Castellabate, salvate 9 persone tra cui 4 bambini Nove persone, tra cui 4 bambini, sono state tratte in salvo dalla Guardia Costiera di Agropoli (Salerno): erano su una imbarcazione a vela alla deriva a causa di una grave avaria a circa tre chilometri dal porto di Santa Maria di Castellabate; raggiunti dalla motovedetta, i diportisti sono stati assistiti fino al rientro nel porto, sono tutti illesi.

A cura di Nico Falco

Nove persone, tra cui quattro bambini, sono state salvate dalla Guardia Costiera oggi, 18 luglio, al largo del porto di Santa Maria di Castellabate, in provincia di Salerno. Il gruppo era su una imbarcazione a vela che stava proseguendo ormai senza controllo. I diportisti sono riusciti a lanciare l'allarme all'Ufficio Circondariale Marittimo di Agropoli nel primo pomeriggio, poco dopo sono stati raggiunti da una motovedetta; sono tutti incolumi, la barca è stata ormeggiata nel porto.

Il natante, a quanto si apprende, era alla deriva a causa di una grave avaria che aveva reso impossibile decidere la direzione e tantomeno avvicinarsi alla riva. Le persone a bordo sono riuscite a contattare la Capitaneria di Porto tramite il numero telefonico 1530, dedicato proprio alle emergenze in mare. L'intervento è stato gestito dalla Guardia Costiera di Agropoli, guidata dal tenente di vascello Valerio Di Valerio, che ha individuato l'imbarcazione a circa 3 km dal porto di Santa Maria di Castellabate e ha organizzato i soccorsi. Sul posto è stata inviata la motovedetta CP 855; l'equipaggio, una volta raggiunta l'imbarcazione e sinceratosi delle condizioni di salute dei 9 diportisti, ha assistito la barca fino al suo rientro nel porto di Agropoli.

Le operazioni di soccorso sono andate avanti fino al tardo pomeriggio, con i nove comprensibilmente scossi ma illesi e il natante ormeggiato in sicurezza nel porto. In queste ore un altro salvataggio in mare c'è stato a Palinuro, dove una ragazzina di 15 anni ha rischiato di annegare, trascinata al largo dal mare agitato; è stata riportata verso la riva da due cani bagnino della Scuola Italiana Cani Salvataggio (SICS).