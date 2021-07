Rischia di affogare in mare, 15enne salvata dai cani bagnino a Palinuro Ilenia, 15 anni, travolta dal mare agitato finisce al largo e rischia di affogare: ma viene salvata da Igor e Luna, i due labrador che “pattugliano” le coste di Palinuro con la SICS (Scuola Italiana Cani da Salvataggio). La giovane è stata riportata a riva dai due cani, stremati. Le immagini riprese da un bagnante in spiaggia.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Una ragazzina di soli 15 anni ha rischiato di affogare nelle acque di Palinuro, in Cilento, ma è stata salvata da due cani bagnino della Scuola Italiana Cani Salvataggio (SICS), che da anni "pattugliano" diverse zone del lungomare italiano e, nello specifico, anche il litorale di Palinuro. Ilenia, 15 anni, stava facendo il bagno con delle amiche attorno alle 17, quando improvvisamente il mare ha iniziato ad agitarsi, anche per i forti venti che hanno iniziato a soffiare su tutta la regione.

Igor (a sinistra) e Luna (a destra), i due cani bagnino della SICS a Palinuro.

In un attimo, mentre le amiche erano riuscite a tornare a riva, Ilenia è stata travolta dalle onde, che l'hanno trascinata al largo. Fondamentale, a quel punto, l'intervento di Luna e Igor, i due labrador che si occupano proprio di salvare i bagnanti in difficoltà nella frazione Centola, di Palinuro. Prima si è tuffata Luna, labrador color miele, che assieme al suo compagno di squadra umana l'ha raggiunta per prima, iniziando a riavvicinarla a riva. Poi, Ilenia è stata raggiunta dalla seconda squadra, guidata da Igor alla quale la giovane si è aggrappata e che l'ha riportata in spiaggia. Il tutto immortalato dal cellulare di un passante, uno dei tanti che ha assistito alla scena dalla spiaggia. La giovane, tornata a riva, ha potuto così riabbracciare le amiche prima di sdraiarsi sulla spiaggia e riprendere fiato dopo lo spavento, accarezzando anche Igor e Luna, che l'hanno tratta in salvo. Sono sei al momento le unità cinofila della SICS che pattugliano le coste del Cilento, divise in squadre da due in tre postazioni di sicurezza. Assieme a loro, è attivo anche il coordinamento della Guardia Costiera e dell'Amministrazione comunale di Palinuro.