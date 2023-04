Bando esperti PNRR a Napoli, caos sulla piattaforma: c’è la proroga dopo l’articolo di Fanpage.it Caos sulla piattaforma informatica per candidarsi ad esperto del PNRR al Comune di Napoli, con compensi fino a 70mila euro all’anno. Bando prorogato di due settimane.

A cura di Pierluigi Frattasi

Caos sulla piattaforma informatica per candidarsi come esperto del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) al Comune di Napoli, con compensi annuali da 30mila a 70mila euro all'anno. Il bando, della durata di appena 15 giorni – dal 30 marzo al 14 aprile – era scaduto venerdì sera, ma è stato accompagnato dalle polemiche: da un lato per il poco tempo messo a disposizione, dall'altro perché la piattaforma online scelta dal Comune di Napoli si è bloccata e non ha rilasciato in diversi casi le credenziali di accesso. La vicenda è stata trattata da Fanpage.it. Il Comune di Napoli ha quindi deciso di prorogare l'avviso pubblico di altre due settimane, fino al 28 aprile prossimo. Tuttavia, nel weekend alcuni utenti lamentavano ancora dei disservizi.

I due avvisi prevedono la costituzione di due short list, ossia di elenchi, dai quali reclutare il personale che deve fungere da supporto ai dipendenti pubblici per portare a compimento tutti i progetti del PNRR entro il 2026. Non ci sarà nessuna graduatoria. Diverse le figure ricercate, dagli esperti di diritto, a quelli della comunicazione pubblica, dagli archeologi ai geologi ed ai restauratori. Per candidarsi, ci si accredita sul «Portale», disponibile all’indirizzo www.InPA.gov.it tramite SPID.

La proroga del bando al 28 aprile

Gli avvisi sono stati pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Napoli, nella sezione Amministrazione trasparente\Bandi di concorso\2023, prevedendo che le domande dovessero essere sottoscritte a partire dal giorno 30 marzo 2023 e caricate a sistema entro e non oltre il giorno 14 aprile 2023. Non risulta alcun comunicato stampa. Tuttavia, molti utenti hanno segnalato "disservizi nel funzionamento della piattaforma https://acquistitelematici.comune.napoli.it/ PortaleAppalti/it/homepage.wp in uso al Comune di Napoli", come confermato anche dalla determina di proroga.

Mentre nell’ambito dell’Avviso Pubblico per esperti Tecnici di cui alla disposizione dirigenziale 4/2023, il Comune ha chiarito che "risulta necessario formulare un Chiarimento sul Profilo professionale e la competenze della figura del“Esperto Tecnico Senior/Midolle/Junior” (denominati rispettivamente E.1.1 – E.1.2 – E.1.3), nel senso che il termine “assistenza tecnica”, si fa riferimento al supporto tecnico al PUR e all’Ufficio di direzione lavori nelle attività di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei lavori, con funzioni di assistenza qualificata e raccordo tra il Rup, il Direttore dei lavori, il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, collaudatori e impresa appaltatrice. Pertanto, con la locuzione “assistenza tecnica” non devono intendersi le azioni di supporto finalizzate a garantire lo svolgimento delle attività richieste nel processo di attuazione complessiva del PNRR e necessarie a garantire gli adempimenti regolamentari prescritti, come espressamente specificato dall’articolo 6, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 2021/241".

Le figure richieste

Di seguito i profili e le competenze richiesti:

1) Esperto junior/middle/senior in gestione amministrativa, monitoraggio, valutazione e rendicontazione di progetti finanziati da fondi nazionali e comunitari (Codice P.1);

2) Esperto junior/middle/senior legale in normativa e alle procedure delle PP.AA. (Codice P.2);

3) Esperto junior/middle/senior in programmazione e pianificazione della comunicazione istituzionale (Codice P.3);

4) Esperto junior/middle/senior nella diffusione, sensibilizzazione e promozione di iniziative sociali e culturali e processi partecipativi (Codice P.4);

5) Esperto junior/middle/senior in animazione territoriale (Codice P.5).

Il bando per tecnici

Il secondo avviso riguarda la costituzione di un elenco di professionisti per il conferimento di incarichi di collaborazione (per supporto tecnico) con contratto di lavoro autonomo per l’attuazione degli interventi a valere sulle risorse del PNRR, del PNC, del fondo sostegni PNRR e di altri fondi ad essi affini.

Le figure richieste sono: