Bando del Comune per gli esperti del PNRR, compensi fino a 70mila euro l’anno: domande entro stasera Sarà formata una short list da cui reclutare i professionisti. Nessuna graduatoria. Compensi fino a 70mila euro all’anno.

A cura di Pierluigi Frattasi

Bando del Comune di Napoli per reclutare gli esperti del PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che devono fare da supporto ai dipendenti pubblici per portare a compimento tutti i progetti entro il 2026. Solo 15 giorni per presentare le domande per il supporto amministrativo e tecnico, dal 30 marzo al 14 aprile, a mezzanotte. Saranno poi formati degli elenchi (short list), dai quali reclutare il personale. Non ci sarà nessuna graduatoria. Compensi annuali previsti da un minimo di 30mila ad un massimo di 70mila euro all'anno. Diverse le figure ricercate, dagli esperti di diritto, a quelli della comunicazione pubblica. Per candidarsi, ci si accredita sul «Portale», disponibile all’indirizzo www.InPA.gov.it tramite SPID.

I due avvisi pubblici sono stati pubblicati dal Comune 20 giorni fa, il 25 marzo scorso. Il primo prevede la costituzione di un elenco di esperti "per il conferimento di incarichi di collaborazione (per supporto amministrativo) con contratto di lavoro autonomo per l’attuazione degli interventi a valere sulle risorse del PNRR, del PNC e del fondo sostegno obiettivi PNRR. L’istituzione della short list di esperti, ha spiegato il Comune, ha lo scopo di semplificare e velocizzare l’azione amministrativa e consentire la compiuta attuazione dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

Di cosa si occuperanno gli esperti

Ma di cosa si occuperanno gli esperti? Nel complesso di attività di supporto amministrativo all’attuazione degli interventi finanziati a valere sulle risorse del PNRR, del PNC e del fondo Sostegni PNRR (supporto al monitoraggio, supporto legale, supporto alla rendicontazione).

Le figure richieste

Di seguito i profili e le competenze richiesti:

1) Esperto junior/middle/senior in gestione amministrativa, monitoraggio, valutazione e rendicontazione di progetti finanziati da fondi nazionali e comunitari (Codice P.1);

2) Esperto junior/middle/senior legale in normativa e alle procedure delle PP.AA. (Codice P.2);

3) Esperto junior/middle/senior in programmazione e pianificazione della comunicazione istituzionale (Codice P.3);

4) Esperto junior/middle/senior nella diffusione, sensibilizzazione e promozione di iniziative sociali e culturali e processi partecipativi (Codice P.4);

5) Esperto junior/middle/senior in animazione territoriale (Codice P.5).

Il bando per tecnici

Il secondo avviso riguarda la costituzione di un elenco di professionisti per il conferimento di incarichi di collaborazione (per supporto tecnico) con contratto di lavoro autonomo per l’attuazione degli interventi a valere sulle risorse del PNRR, del PNC, del fondo sostegni PNRR e di altri fondi ad essi affini.

Le figure richieste sono: