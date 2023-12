Banditi in Jaguar, rompono la saracinesca con il flex e rubano 12mila euro di merce nel supermercato Il video del furto, che arriva dalle telecamere esterne all’esercizio commerciale, è stato ripreso anche dal deputato Francesco Emilio Borrelli, che lo ha diffuso sui social. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ladri scatenati durante queste festività natalizie a Napoli e provincia: l'ultimo furto – con scasso – arriva da Crispano. I banditi in azione sono stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza esterne all'esercizio commerciale – un supermercato della città – è stato ripreso anche dal deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che ha diffuso il video sui social.

Le immagini mostrano i banditi arrivare all'esterno del supermercato a bordo di un suv Jaguar: mentre tre uomini fanno da palo, due di loro si adoperano per rompere la saracinesca dell'esercizio commerciale con un flex. Bastano pochi minuti ai banditi per avere la meglio della saracinesca ed entrare nel supermercato, facendo man bassa della merce: un bottino, stando a quello che si apprende, che si aggira intorno ai 12mila euro.

"Bisogna avere massima allerta nei confronti dei furti di Natale che stanno funestando Napoli e la sua provincia. Bande di rapinatori seriali approfittano delle festività per svuotare negozi e appartamenti che, in questo periodo, sono obiettivi molto redditizi. Contro questa deriva occorre rinforzare la presenza delle forze dell’ordine sul territorio in particolare nelle ore serali e notturne. Abbiamo inviato le immagini di Crispano alle forze dell’ordine per risalire all’identità dei rapinatori, che in questo caso hanno addirittura utilizzato un’auto di lusso per compiere il loro crimine, e per verificare se non siano gli stessi che hanno compiuto reati simili in quella zona" ha detto il deputato Borrelli.