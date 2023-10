Bandiera gigante della Palestina sulle Vele di Scampia, il comitato: “Gaza non è sola” Il Comitato delle Vele di Scampia: “Solidarietà e vicinanza alla popolazione di Gaza, dopo il bombardamento su uno degli ospedali più grandi della Striscia”

A cura di Pierluigi Frattasi

Una bandiera gigante della Palestina è apparsa sulle Vele di Scampia a Napoli questa mattina, mercoledì 18 ottobre 2023. Un segno di vicinanza da parte dei manifestanti nei confronti del popolo palestinese, dopo il bombardamento di ieri su uno degli ospedali più grandi della Striscia di Gaza.

Non è la prima volta che alle Vele compaiono striscioni pro-Palestina: era già accaduto a maggio 2021, quando, a seguito della morte di numerosi civili palestinesi, un lungo striscione bianco con la scritta "Scampia for Gaza" fu calato dalla stessa vela dal comitato degli abitanti. A Napoli negli ultimi giorni ci sono state molte manifestazioni di solidarietà per la Palestina e per le vittime del conflitto israelo-palestinese, che è riesploso dopo l'attacco terroristico di Hamas di sabato 7 ottobre scorso.

La scorsa settimana una bandiera gigante della Palestina era stata calata dalle mura di Castel Sant'Elmo. Il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano aveva commentato: "Nessuno utilizzi i siti culturali statali per esibire simboli anti-Israele". Parole che avevano suscitato polemiche considerando che la bandiera della Palestina, nata nel 1916, non ha alcun legame con Hamas, né è un simbolo anti-israeliano, ma è la bandiera che rappresenta il popolo palestinese.

Il Comitato Vele di Scampia in una nota scrive:

"Stamattina una gigantesca bandiera palestinese è stata calata da una delle vele di Scampia. Un segnale inequivocabile da parte del popolo delle Vele di solidarietà e vicinanza alla popolazione di Gaza. Sappiamo bene che la storia di questo conflitto ha radici ben più lontane degli eventi degli ultimi 10 giorni".

