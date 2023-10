Bandiera della Palestina su Castel Sant’Elmo, Sangiuliano: “Mai più simboli anti-Israele sui monumenti” Attivisti pro-Palestina avevano esposto una bandiera di 30 metri dalle mura di Castel Sant’Elmo a Napoli. Il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano: “Tolleranza zero contro striscioni a favore di Hamas”

A cura di Pierluigi Frattasi

La bandiera della Palestina di 30 metri sventolata ieri da alcuni manifestanti dalle mura di Castel Sant'Elmo a Napoli diventa un caso nazionale. Sulla vicenda interviene il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, che in una nota scrive: “Non ci sarà alcun tipo di tolleranza verso coloro che permetteranno di esporre striscioni o vessilli a favore di Hamas sui beni culturali delle città italiane. Per quanto riguarda quanto accaduto ieri a Napoli, in particolare a Castel Sant’Elmo, dov’è stata esposta una bandiera della Palestina, poi immediatamente rimossa, viste le manifestazioni annunciate per le prossime ore, ho chiesto al Direttore generale dei Musei, Massimo Osanna, responsabile ad interim dei musei campani, la massima attenzione affinché nessuno utilizzi i siti culturali statali per esibire simboli anti-Israele”.

La bandiera della Palestina esposta a Castel Sant'Elmo a Napoli

L'episodio al quale si riferisce l'esponente del Governo Meloni risale a ieri pomeriggio, quando alcuni attivisti, nell'ambito di una manifestazione pro-Palestina, sono riusciti a salire in cima al Castel Sant'Elmo, che domina la collina del Vomero, e a stendere un bandierone lungo circa 30 metri con i colori della Palestina. La bandiera palestinese è stata così visibile per per alcuni minuti in tutta la città. Fino all'intervento delle autorità che l'hanno rimossa. "I palestinesi – hanno detto gli attivisti – ci chiedono immagini di sostegno, per sapere che non sono soli, per tenere duro in questo momento".

La manifestazione era partita ieri pomeriggio, alle 16,30 da piazza Garibaldi, in segno di sostegno al popolo Palestinese, dopo quanto sta accadendo nella Striscia di Gaza, a seguito dell'attacco di Hamas, con oltre 1.200 vittime israeliane, tra le quali anche bambini, e 2.806 feriti patiti nell'attacco di sabato scorso, con immagini di violenza efferata e indicibile. Secondo l'Onu, "Israele ha ordinato evacuazione entro 24 ore di 1,1 milioni di palestinesi, tutti quelli che vivono a Nord di Wadi Gaza". Sono quasi 1.800 i morti palestinesi nelle rappresaglie, 500 sono bambini, e oltre 400mila gli sfollati. Netanyahu nel colloquio con Blinken ha mostrato le foto di bambini uccisi e carbonizzati: "Hamas è disumano".